López Obrador nos dio la espalda: Javier Sicilia

México, 3 Abr. (Notimex).- De no obtener respuestas claras por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema de los desaparecidos, “haremos lo mismo” que las madres que buscan a sus hijos, que con sus propios medios investigan dónde estan las fosas y las abren, aseveró el escritor Javier Sicilia.

En entrevista con Notimex, lamentó la inacción de la actual administración en el tema de la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia y los desaparecidos, aunque las organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que encabeza, recurrirían a mecanismos no oficiales como integrar comisiones de la verdad y apoyarse con organizaciones internacionales para protegerse.

“La verdad tiene que salir porque si no hay verdad no hay justicia, queda paralizada o queda en estado de simulación, y así como le hicieron las madres de desaparecidos que con sus propios medios fueron a buscar las fosas y abrirlas, pues haremos lo mismo si es necesario con los mecanismos de verdad”.

De este modo urgió a crear la política de Estado sobre justicia transicional y con ello volver a brindar un voto de confianza al gobierno federal, así como lo hicieron el pueblo y las familias víctimas de violencia en las pasadas elecciones.

Aunque reconoció que las víctimas a las que hace referencia fueron dejadas por las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero que el actual gobierno asumió la responsabilidad de buscar verdad, justicia y reparar el daño.

“Que nos digan, por ejemplo en el tema de las fosas, cuántas se pueden intervenir en este año, cuáles, sobre cuáles van a responsabilizarse”.

En cuanto al relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), con un presupuesto de 400 millones de pesos, anunciado por el Ejecutivo federal, el activista se refirió a ello como a una “reacción mediática”, pues consideró que la verdadera solución está en la política a la que hace referencia.

“Todavía es tiempo de corregir este estado de las cosas y generar esa política que se comprometieron a generar. Necesitamos sacar a este país adelante, queremos trabajar con el Estado, no contra el Estado y ese es el llamado”.

Si no, como se lo dijimos al presidente Felipe Calderón, ´díganos que no hay Estado y vemos cómo nos las arreglamos´, pero no podemos aceptar que nuestro país se hunda en medio de la simulación y en medio de no asumir responsablemente la tragedia humanitaria y emergencia nacional como la había reconocido este Gobierno”.

Javier Sicilia consideró que hasta ahora la única Comisión de la Verdad que “está bien puesta” es la del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Pero la verdad tiene que iluminar a los más de 40 mil desaparecidos y 300 mil asesinados, la verdad tiene que iluminar a todos para saber quiénes son, porque no nada más son sicarios”.¨

En días pasados y en el marco de los ocho años de vida del MPJD, el poeta acusó de manera pública a Andrés Manuel López Obrador, de traicionar a las víctimas de violencia, de revictimizarlos ya que durante un diálogo en el Centro Cultural Universitario que sostuvieron el pasado 8 de noviembre se comprometió a trabajar por este sector.

Abundó que las organizaciones de la sociedad civil entregaron en 2018 -al que sería el nuevo gobierno- los trabajos y material para gestar la política pública.

“Trabajamos mucho, hablamos constantemente con el presidente en su momento, con el equipo de Gobernación y parece que oyen pero no escuchan. Están reaccionando y están atacando casos, no decimos que no hay que hacerlo, pero es lo mismo que hicieron las otras administraciones”.

Expuso que una política pública de Estado de Justicia Transicional se refiere a la búsqueda de la verdad, justicia, reparación del daño y a la no repetición, lo que implicaría poner en armonía y articular a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) para romper con redes de complicidad entre el Estado, partidos políticos, crimen organizado y empresas.

“La justicia transicional es la verdad y no vemos la verdad por ningún lado, la justicia tiene que ver con la cero impunidad y llamar a cuentas a quién tenga que llamar”, resaltó Sicilia.

Reconoció que la Ley sería una solución a largo plazo, “pues se trata de una política de Estado y no de gobierno” y que tiene que ser asumida desde el Ejecutivo para explicar a cada institución del Estado mexicano el por qué deben abrir ventanillas especiales para dar cauce real a la CEAV y la CNB y con ello lograr la justicia para víctimas de asesinatos, desapariciones y redes de trata.

“Aquí estamos dispuestos a trabajar, a hacer una política y no a simular que hacemos una política de justicia, y estamos esperando el mensaje de gobierno hacia acá, el acuse de recibo creo que ya está dado, ahora queremos la apertura para empezar a trabajar pero en serio”, finalizó.