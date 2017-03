Convocan a fiscalías a fortalecer el combate a la trata de personas

México, 31 Mar (Notimex).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, convocó a las fiscalías y unidades especializadas de todo el país a fortalecer las relaciones de coordinación entre ellas para avanzar en el combate al delito de trata de personas.

En el marco del Tercer Encuentro Nacional de Fiscalías y Unidades Especializadas en Materia de Trata de Personas, se refirió al crecimiento que en la última década han tenido este tipo de ilícitos y las enormes complejidades que representan su persecución y sanción.

En ese sentido, exhortó a los participantes de ese foro a incorporar más y mejores estrategias que permitan advertir a cada vez más amplios sectores de la población del peligro que representa la trata.

Campa Cifrián planteó la necesidad de enfrentar eficazmente la enorme capacidad que han adquirido las organizaciones criminales para reclutar, enganchar y disponer de una persona para que realice, con beneficio para otros, labores de índole económico, sexual, laboral en condiciones infrahumanas.

En un comunicado difundido por la Procuraduría General de la República (PGR), insistió que para combatir ese flagelo se requiere un esfuerzo mucho mayor, coordinado entre todos los agentes del Estado.

La PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) organizó este encuentro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

En su oportunidad, la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Sara Irene Herrerías Guerra, convocó a la unidad del gobierno y la sociedad civil para avanzar en el combate a este ilícito.

“Si no trabajamos juntos para combatir el delito y para atender a las víctimas, si no logramos superar nuestras diferencias y mejor trabajar en lo que nos une, no vamos a poder avanzar. Yo los conmino a que todos y todas podamos ver en qué coincidimos y poder avanzar en esos temas que nos unen”, indicó.