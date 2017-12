Ven necesario desarrollar tecnología que haga más por menos energía

México, 29 Dic (Notimex).- Con el desarrollo de nuevos dispositivos que facilitan el trabajo cotidiano, es necesario encontrar vías para gastar menos energía eléctrica, ante lo cual los desarrolladores diseñan maneras de que éstos hagan más y gasten menos electricidad.

Sin embargo, el trabajo de los desarrolladores no es suficiente para equilibrar el gasto de energía con la demanda, por lo que es importante para el ambiente que se implementen nuevas formas de obtener electricidad, siendo una alternativa la geotermia.

En entrevista con Notimex, la doctora en Ciencias Físico-Matemáticas, Rosa María Prol-Ledesma, comentó que la producción de energía eléctrica genera contaminación debido a que para ello es necesario quemar combustibles fósiles, y una buena alternativa para obtener electricidad está en el calor de la Tierra.

“La energía que mueve ahorita a toda la civilización es la eléctrica, pero en muchas ocasiones para generarla, lo que hacemos es calentar agua y pasarla por una turbina. Esa turbina mueve un generador y producimos energía eléctrica. Lo que podemos hacer en lugar de estar calentado esa agua con combustibles fósiles, es tomar el agua que ya está caliente adentro de la Tierra y producir directamente la electricidad”, explicó.

El gasto de producción de energía eléctrica usando combustibles fósiles, en un principio es menor a la inversión que se debe hacer para obtener energía geotérmica; sin embargo, la energía obtenida con la geotermia es más limpia y en poco tiempo permite recuperar esa inversión.

“Un campo de repertorio geotérmico de muy alta temperatura podría dar 10 veces más energía con el mismo gasto de perforación del pozo, que es precisamente el mayor gasto de la energía geotérmica, porque la ventaja de ésta es que en cuanto se tienen los pozos, se tiene el combustible todo el tiempo y no se tiene que pagar por él”, señaló.

Prol-Ledesma agregó que para aprovechar mejor el calor de la Tierra, es necesario contar con personas capacitadas para ello, ya que es necesario hacer bien la exploración de los sitios en los que puede obtenerse ese calor de manera permanente.

“La energía geotérmica puede ser una energía muy barata, pues si se hace una muy buena exploración y se sitúan bien los pozos, el precio para su obtención es más bajo que el de otras, pero para ello necesitamos personal altamente calificado que haga muy bien la exploración y explotación de los pozos”, sostuvo.

La búsqueda de mano especializada va de la mano con la formación de nuevos profesionales que puedan sentir interés en el campo una vez que se informan lo suficiente respecto a lo que implica el manejo de este tipo de energía, por ello el Centro Méxicano de Innovación en Energía Geotérmica ha desarrollado un curso en línea para que la población se acerque a estos conocimientos.

Se trata del curso Introducción a la Geotermia, disponible en la plataforma Coursera, el cual ha sido diseñado para aquellos estudiantes que se encuentran en el último semestre de bachillerato y que están eligiendo su carrera, o para los estudiantes interesados en ingresar en el campo de la geotermia, para lo cual se necesitan sólo conocimientos de física básica.

“Para tomar el curso en realidad es muy sencillo, no tiene muchas matemáticas, no tiene más que la física básica; yo estoy segura que estudiantes que están en el último año de nivel bachillerato, de preparatoria o CCH, puede perfectamente llevar este curso y no tendrán ningún problema. Ahora, si no tienen todas esas bases, en el curso tratamos de dar las explicaciones casi desde cero”, refirió.

La posibilidad de dar a conocer cómo trabajan las energías sustentables mediante tecnología, como el uso de la Internet, permite que países como México puedan formar a los profesionales que se requieren para aprovechar mejor los recursos que se tienen, concluyó la doctora en Ciencias.