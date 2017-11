Juego entre Patriotas y Raiders dejará derrama por 45 mdd en México

México, 16 Nov (Notimex).- El partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland, el próximo domingo 19 de noviembre en el Estadio Azteca, dejará una demarra económica superior a 45 millones de dólares en el país.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, detalló en conferencia de prensa que la inversión para traer dicho evento al país fue de 14.5 millones de dólares, aunque el retorno fue de 20 veces más.

Mencionó que en 2016 la NFL contrató a la firma Ernst & Young para realizar un estudio sobre los beneficios, ante lo cual se registró dicha cifra por venta de boletos, estadía en la ciudad y otros gastos.

“El año pasado fueron cerca de 10 mil aficionados extranjeros, de estos también vinieron visitantes del propio país, y estamos seguros que este va hacer un evento exitoso y nos interesa seguir con la relación exitosa con la NFL”.

Sobre la posibilidad de traer más juegos a México después de 2018, comentó que se encuentran analizando este tema, aunque dependerá de los resultados del juego del próximo domingo, el cual iniciará a las 15:25 con la patada por parte de los Raiders, quienes serán anfitriones.

Por otra parte, el funcionario federal mencionó que no tiene un equipo favorito en particular, “aunque siempre le he ido a los Raiders, disfrutaré el juego, sobre la marcha voy viendo por cual me inclino”.

Y ante la petición de la NFL para que los aficionados mexicanos persistan del grito que ha sido motivo de castigo por autoridades como la FIFA, comentó que existen personas que con dicha expresión se sienten ofendidas, por lo que se debe limitar.

“Se interpreta como un tema discriminatorio, excluyente y en esa media hay que limitarlo. Hay que buscar otra palabra que nos motive a todos, que nos divierta, pero que no ofenda. Una palabra que permita al auditorio jugar sin ofender”, dijo.

Durante el evento, el director de la NLF México, Arturo Olivé, entregó a Enrique de la Madrid un distintivo dorado en forma de “C”, que lo identifica como uno de los cocapitanes, como testimonio y en agradecimiento por traer de nuevo al país dicho deporte.