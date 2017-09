Google dona un millón de dólares para recuperación en México

Miami, 20 Sep. (Notimex).- La compañía Google anunció hoy la donación de un millón de dólares para la recuperación en México tras el terremoto.

El Director Ejecutivo de la empresa Sundar Pichai fue el encargado de hacer el anunció a través de un tweet.

Our hearts are with the people of Mexico after the devastating earthquake. We're committing $1M to aid in recovery efforts #FuerzaMéxico

— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 20, 2017