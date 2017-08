TLCAN no se tambalea: Ildefonso Guajardo

México, 18 Ago (Notimex).- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo aseguró, luego de las primeras pláticas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el tratado no se “está tambaleando”, aunque hay temas difíciles de procesar.

En entrevista televisiva, el funcionario federal recalcó que hasta el momento existe un buen ambiente entre los comisionados de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que ve un panorama positivo para el acuerdo trilateral.

No obstante, dijo que habrá temas que se complicarán como el de reducir un déficit comercial “que sabemos todos que en economía eso no puede ser un objetivo, es una consecuencia de otras políticas públicas, pero sin duda estamos dispuestos a analizarlo, para hacer reubicación de comercio entre regiones siempre expandiendo comercio, no limitando comercio”.

Resaltó que hasta el momento solo se han hecho acuerdos de modelo y métodos de negociación de poder avanzar y “yo creo que si hay temas que son muy positivos para todos como el enganchar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor”.

En cuanto al combate a la corrupción, mencionó que será un elemento que México pondrá en la mesa, “de hecho nosotros propusimos ideas, inclusive que van más allá de lo que hicimos en el TTP porque tenemos una uniformidad de principios en América del Norte”.

Agregó que en agricultura, los involucrados de los tres países manifestaron que el sector trabaja bien con los acuerdos actuales, por lo que ese tema no debería tocarse en la renegociación del tratado.