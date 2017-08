Plantaciones de berries atrae a nuevas generaciones al campo

Guadalajara, 11 Ago (Notimex).- Gracias a las bondades visibles que deja el rubro productivo, los berries se han convertido es un sector que atrae a las nuevas generaciones al campo, esas que ya no les interesaba continuar la tradición de producir alimentos en Jalisco.

En el marco del Séptimo Congreso Internacional Aneberries, que se realiza en Expo Guadalajara, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, refirió que el cultivo de los berries es, sin duda, un ejemplo de la agricultura aspiracional.

Indicó que el crecimiento de las plantaciones de los frutos rojos en el campo jalisciense ha sido sostenido en los años recientes, de modo que este producto se consolida como un factor de inversión y generación de empleo en el sector agrícola.

Insistió en que los berries son un ejemplo “de una agricultura aspiracional para los jóvenes. Nos quejamos en el país de que los jóvenes se van del campo, que no les interesa. No les interesa la agricultura rezagada, la que no rinde. Eso no le interesa a nadie”.

Por ello, manifestó, en México “tenemos que transitar por una agricultura moderna, empresarial sin distinguir escalas, que les represente a los jóvenes, a las nuevas generaciones oportunidades de ocuparse, de generar ingresos, de andar por el mundo”.

El funcionario estatal hizo notar que un cultivo que empezó focalizado en Jalisco en el municipio de Jocotepec desde hace dos décadas, ahora registra un crecimiento expansivo en varias regiones de la entidad, como en el sur, el sureste, los altos y los valles.

Asimismo, puso de relieve que hay todavía espacios agrícolas del campo estatal que reclaman de cultivos más productivos, como las berries, como son predios cañeros que tienen rendimientos por debajo de los parámetros rentables.

En este séptimo congreso, la Asociación Nacional de Berries (Aneberries) congregó a 23 empresas exportadoras, distribuidores, productores nacionales e internacionales de berries para intercambiar información sobre innovación, fitosanidad, esquemas de financiamiento y nuevas alternativas de mercados de exportación.

Por su parte, Diego Martínez Rodríguez, presidente de Aneberries, expuso que estos frutos representan un puente que une a México con el mundo, ya que actualmente se exportan con éxito a más de 32 países de manera directa.

Añadió que el éxito y la competitividad global de esta industria se debe a la constante capacitación en materia de fitosanidad e inocuidad, la transferencia de tecnología, el constante crecimiento en las inversiones y plantaciones, así como al trabajo arduo de todos los productores afiliados.