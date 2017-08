Mexicanos usan dispositivos con alertas médicas y de seguridad

México, 3 Ago (Notimex).- Cuando se trata de seguridad, salud o la capacidad para monitorear pertenencias, como el equipaje, la mayoría de los mexicanos sí está dispuesto a implementar el uso de ciertos accesorios a sus smartphones, a su equipaje o a su propio cuerpo, de acuerdo con Unisys Security Index.

La empresa realizó un estudio con más de mil mexicanos para conocer su disposición a implementar ciertos accesorios a sus dispositivos, el cual reveló que 92 por ciento de los usuarios está de acuerdo con que su smatphone o smartwatch tenga un botón de emergencia para enviar su ubicación a la policía en caso de necesitar ayuda.

Según un reporte, el 4.0 por ciento no apoya esta acción, porque no quiere que esta organización tenga datos sobre ellos y el resto señaló que no sabe si apoya esta idea o no.

En cuanto a la idea de que dispositivos médicos como los marcapasos o los sensores de azúcar envíen una alerta al médico en caso de notar algún cambio significativo, 87 por ciento de los encuestados apoya este hecho, mientras que 7.0 por ciento la rechaza y el resto no sabe.

Sobre usar sensores en el equipaje que estén comunicados con el sistema de gestión de equipajes en un aeropuerto, 86 por ciento señaló que apoya esta medida, mientras que 7.0 por ciento no está de acuerdo en que se haga esto.

La encuesta se realizó pensando en que los usuarios de artículos que se conectan a Internet aún no confían del todo en el uso de los mismos, especialmente porque no hay certeza respecto a quién manejaría los datos que estos aparatos recolectan, sin embargo, la mayoría sí está dispuesta a usar ciertos dispositivos.

El country leader de México y vicepresidente de Sector Público para América Latina de Unisys, Alejandro González Estrada, consideró necesario dar a los usuarios la confianza suficiente en los dispositivos que entran dentro del Internet de las Cosas (IoT), y esto sólo se consigue preparándose para proteger a los usuarios.

“A medida que el IoT va en crecimiento, dentro de los principales desafíos que existen es la necesidad de contar con la seguridad necesaria en los dispositivos inteligentes y conectados, ya que día a día la red de cibercriminales está cada vez más sofisticada y debemos estar preparados para combatirlos y darles a los usuarios la confianza de que sus datos estarán seguros y protegidos”, dijo.