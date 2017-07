México tiene claro su objetivo en renegociación del TLCAN

Puerto Vallarta, 28 Jul (Notimex).- El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Rogelio Garza, destacó que México tiene claro lo que quiere lograr en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y reiteró que no revelarán su estrategia hasta que se instalen las mesas de trabajo.

“Sabemos perfectamente bien lo que queremos como México, sabemos exactamente sobre lo que queremos movernos y lo que queremos hacer, también Estados Unidos ha manifestado su interés por lo que quiere ver”, señaló en la inauguración del XXII Congreso de Alta Tecnología, que se realiza en esta ciudad.

En el evento organizado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) de Occidente, dijo que “se ha hecho mucho ruido” porque no han hablado sobre la forma en cómo negociarán la modernización del TLCAN.

“¿Quién va a revelar sus estrategias de negociación?, todos ustedes son negociadores y nadie dice su estrategia de negociación por adelantado ni se la manda por escrito con quien va a negociar, hay un poquito de ruido de por qué no hemos dicho: lo haremos en la mesa, cuando estemos sentado”, indicó.

Además, el funcionario federal dijo que tienen muy claro lo que puede significar el movimiento de reglas de origen, sobre todo para un estado como Jalisco que es muy fuerte en la manufactura de alto valor.

“El movimiento de las reglas de origen es algo que puede impactar y estaremos muy pendientes de que en esta negociación se garanticen los tres principios básicos que ha manifestado el gobierno federal”, apuntó Rogelio Garza.

Reiteró que lo primero es reconocer que estamos en un acuerdo en el que todos hemos ganado; segundo, que efectivamente hay áreas de oportunidad que hay que modernizar y que hay que incorporar al Tratado, y; tercero, que al acuerdo al que lleguemos forzosamente tiene que ser un acuerdo que obtengamos un ganar-ganar-ganar.

“Va a ser un acuerdo no en detrimento de algún país, porque si no ese país no va a aceptar (…) Hay que hacer el pastel más grande no como lo reducimos, no ver cómo le ponemos cuotas o tarifas, barreras”, expresó.

No se trata de prescripciones al comercio, agregó, pues se trata de ver cómo hacemos más comercio, como el pastel de Norteamérica sea un pastel más grande, más jugoso y que los tres países podamos jugar mejor en ese pastel, “eso está muy claro dentro de los objetivos que tenemos como Secretaría de Economía”.