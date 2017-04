Manejar de forma apropiada ayuda a ahorrar gasolina

México, 18 Abr (Notimex).- Con el propósito de proporcionar información útil a los conductores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) plantea diversas técnicas que pueden ayudar a disminuir el consumo de gasolina a la hora de conducir, como una velocidad y frenado adecuados.

En su Revista del Consumidor, el organismo explica que entre más fuerte se pise el acelerador, mayor será el consumo de combustible, por lo que para evitar derroches hay que tomarse al menos cinco segundos en alcanzar los 20 kilómetros por hora, después de haber estado en alto total.

En el caso del frenado, antes de hacerlo al acercarse a un alto, tope o cruce peatonal, hay que retirar el pie del acelerador y frenar poco a poco, como si se “planeara”, con el objetivo de que la inercia del auto lleve al alto total.

De igual forma, indica que mantener la velocidad entre 50 y 80 kilómetros por hora no sólo brinda seguridad, sino que en este rango la mayoría de los vehículos da su mejor desempeño y utiliza menos gasolina.

La Profeco menciona que otra manera de ahorrar combustible es prever baches, topes, altos o embotellamientos, incluso la conducta de otros automovilistas, ciclistas y peatones, pues si se reacciona a tiempo ante cada situación se evitará perder la inercia que se lleva, avanzando sin necesidad de consumir gasolina.

Un consejo para lograr lo anterior es monitorear todo lo que ocurre en el entorno mientras se conduce y guardar una distancia, cuando sea posible, de al menos tres metros respecto del coche de adelante.

También ayudará en el ahorro de combustible crear el hábito de revisar las llantas de forma constante, mantenerlas en el rango recomendado y cambiarlas cuando se hayan desgastado.

También, entre más ligera sea la carga con la que se viaje, será menor la cantidad de gasolina que se use, por lo que si en el techo hay una canastilla portaequipaje o en la parte posterior un rack para bicicleta que no se use, lo mejor es quitarlos.

Para que la gasolina rinda más, la Profeco recomienda llenar el tanque por la mañana o noche, solicitar al despachador de la estación que la vierta a la velocidad más baja para evitar la evaporación y revisar que la bomba tenga el holograma de la Profeco.