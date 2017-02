Fiat Chrysler reporta su mejor enero en ventas

México, 1 Feb (Notimex).- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) México reportó el mejor enero en ventas desde 2009, al registrar un crecimiento de 15 por ciento, en comparación con igual mes de 2016.

La compañía informó que durante el primer mes de 2017 comercializó nueve mil 612 unidades.

En el grupo automotriz la marca Alfa Romeo obtuvo el mejor enero en ventas con 38 unidades, lo que representa un crecimiento de 65 por ciento en relación con 2016.

Mientras que las ventas de Alfa Romeo Giulietta fueron de 22 unidades y las de Alfa Romeo MiTo de 16 unidades.

Por su parte, la marca Chrysler vendió 114 unidades, de las cuales 66 corresponden a Chrysler Pacífica, minivan que continúa recopilando reconocimientos.

Muestra de ello es que el mes pasado fue nombrada North American Utility of the Year por un panel de expertos en el North American International Auto Show 2017, y “Best of 2017”, por los editores de Cars.com.

En cuanto a las ventas de Dodge, éstas aumentaron 49 por ciento con tres mil 726 unidades; lo que hace de este enero el mejor desde 2009.

Los vehículos de la marca que mostraron un gran desempeño en enero fueron: Dodge Attitude, el cual colocó dos mil 333 unidades, siendo el mejor enero en su historia; también Dodge Challenger cuyas ventas mejoraron 75 por ciento comparado con 2016, mejor enero desde su lanzamiento, y Dodge Neon el cual continúa con una buena tendencia al vender 533 unidades.

En tanto, Fiat mantiene su buena racha en ventas al colocar mil 108 unidades, un crecimiento de 51 por ciento versus 2016, por lo que es este el mejor enero en su historia.

Fiat UNO vendió 500 unidades, una mejora de 65 por ciento en comparación con enero de 2016; Fiat MOBI comercializó 368 unidades, mientras que Fiat Ducato registró un incremento de 47 por ciento.

La marca Jeep tuvo resultados positivos al vender 906 unidades; de las cuales 391 unidades corresponden a Jeep Grand Cherokee y 232 a Jeep Patriot.

Mitsubishi Motors México reportó mil 610 unidades vendidas, un aumento de 13 por ciento; siendo el mejor enero en su historia con 618 unidades comercializadas de Mitsubishi L200, 788 de Mitsubishi Mirage y 175 de Mitsubishi Outlander.

La marca Ram mejoró sus ventas 11 por ciento con dos mil 110 unidades; impulsadas principalmente por la Ram 700 la cual reportó un crecimiento de siete por ciento versus enero de 2016.

Ram 4000 subió sus ventas 21 por ciento comparado con el año anterior, mientras Ram ProMaster vendió 120 unidades.

Al respecto, el presidente y CEO de la marca, Bruno Cattori, señaló que “iniciamos 2017 en el camino adecuado. Nuestra Chrysler Pacífica fue nombrada North American Utility Vehicle of the Year, uno de los reconocimientos más importantes de la industria.

“Nuestros más recientes lanzamientos han mostrado excelentes resultados, probando que continuamente buscamos mejorar para tener el portafolio de producto más competitivo en el mercado mexicano.

“Por ejemplo contamos con la nueva Dodge Grand Caravan, la minivan más accesible en el país, y la Chrysler Pacífica, la minivan con la mayor tecnología jamás creada. Este año traeremos nuevos productos que continuarán marcando tendencia en sus segmentos y que se adaptaran mejor al mercado mexicano”, expresó.