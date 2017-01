Sin sorpresas, inflación en primera quincena de enero: Citibanamex

México, 24 Ene (Notimex).- El dato de inflación que se dio a conocer hoy, de 4.78 por ciento anual en la primera quincena de enero, no es ninguna sorpresa y no refleja un incremento generalizado de precios, sino solo el repunte en un elemento de peso que fueron las gasolinas, aseguró Citibanamex.

El director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex, Alberto Gómez Alcala, explicó que la definición técnica de inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios, lo cual no se observa en el dato de los primeros quince días del mes de enero.

“Aquí estamos hablando fundamentalmente de un impacto muy fuerte en un precio muy importante, es decir, no es generalizado y no es continuo, pero la manera en la que se mide la inflación hace que se registre ese escalón, pero no es una línea ascendente continúa, gradual, ni en todos lo precios”.

Indicó que muchos pronósticos reconocen el mayor impacto del precio de las gasolinas y ya se esperaban niveles como el que se observó en la primera quincena de enero, por lo que “en el fondo no hay ninguna sorpresa” y reiteró que “estamos hablando de un escalón en un precio muy importante, porque tiene un peso relativamente considerable y que explica este ajuste y no necesariamente es inflación”, explicó Gómez Alcala.

En conferencia de prensa, indicó que las estimaciones tambien consideran una tendencia hacia la baja para el siguiente año, por lo que las lecturas de inflación no se ven parmanentes en los niveles actuales.

Por otro lado, el tambien presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que la mejora en variables financieras del país, como una recuperación en el tipo de cambio en los ultimos días o el repunte en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indican que hubo una reacción exagerada a la toma de posesión de Donald Trum como presidente de Estados Unidos y la incertidumbre por la política comercial que seguirá.

“Hay la percepción de que muchos de estos movimientos fueron exagerados o se exageró la volatilidad en algunas semanas previas y ahorita está empezando a encontrar un nuevo cauce, tratando de encontrar un nuevo nivel que está más de acuerdo con la posición fundamental del país, habida cuenta de que existe todavía un elevado nivel de incertidumbre”, dijo.