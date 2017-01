Petróleos Mexicanos tiene finanzas estables y un futuro promisorio: González Anaya

México, 24 Ene (Notimex).- El director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), José Antonio González Anaya, afirmó que las finanzas de la empresa productiva del Estado son estables y aunque falta mucho por hacer tiene un futuro promisorio.

Afirmó que el escenario para este año es un punto de inflexión, que no quiere decir que se hayan resuelto los problemas de PEMEX, pero por primera vez desde el 2012 “vamos a presentar un superávit primario que considera todos los ingresos y egresos, menos el servicio de la deuda”.

“Pemex es una empresa con determinación y hoy tiene finanzas estables; sin embargo, nos falta mucho por hacer, ya empezamos a aprovechar la oportunidad histórica de la reforma energética. Estoy seguro de que el futuro de PEMEX es promisorio, tenemos que trabajar mucho, pero también se puede mantener PEMEX como la empresa emblemática del país y seguir fortaleciéndose”, resaltó.

Al participar en la Reunión Plenaria de las bancadas de diputados y senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que inauguró el presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero, y el coordinador de los diputados, Jesús Sesma, resaltó los beneficios de la Reforma Energética.

Expuso que hoy PEMEX tiene fianzas estables y es algo que no se podía decir hace unos meses, para lo cual se implementó el ajuste de cien mil millones de pesos, se fortaleció el balance financiero, y se ha regresado a los mercados financieros, como el de Japón con tasas record bajas.

“Hemos manejado mejor nuestra deuda. Hoy el riesgo PEMEX, el diferencial entre los bonos de PEMEX y los bonos del gobierno federal se han reducido a la mitad”.

González Anaya aseguró que se va a tener una plataforma de producción razonable y alcanzable, y lo interesante es que las proyecciones a futuro se hicieron con premisas realistas y supuestos conservadores.

Agregó que antes no era así y que PEMEX siempre tendía a sobreestimar la plataforma de producción y los precios, y por primera vez se utilizó los precios de futuro del crudo y no se hicieron las propias proyecciones, y si hay inconformidades se tendrá que discutir con el mercado no con la empresa.

Detalló que se pusieron las proyecciones de Petrogas lo que demuestra que pudo haber sido más optimista, aunque advirtió que es difícil saber qué va a pasar con los precios del petróleo.

Apuntó que lo sorprendente es que aún tomando primicias conservadoras PEMEX puede regresar a un equilibrio financiero.

“Con los esfuerzos que estamos haciendo PEMEX puede regresar a un equilibrio financiero en el 2019 o en el 2020, que es una cosa casi sorprendente dada la situación financiera de la empresa y considerando que no estamos haciendo supuestos heroicos de ninguna naturaleza.

“Es una empresa fuerte en un negocio noble que es el negocio petrolero, el chiste es tener una empresa eficiente y manejarla con criterios de rentabilidad y eficiencia”.

Finalmente, recordó que la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto fue ajustar la estructura de costos y la estrategia de negocios a un escenario de precios bajos.

Sin embargo, González Anaya resaltó que la oportunidad es la Reforma Energética que aprobó el Congreso en 2015, por lo que afirmó que no hay manera de sobreestimarla, pues el cambio es tremendo.

“Antes de la Reforma Energética solo PEMEX podría explorar, perforar, transportar, procesar, refinar o vender, cualquier producto de petróleo, después de la reforma energética cualquier empresa puede hacerlo y PEMEX se puede aliar con cualquier empresa para llevar a cabo su tarea.

“Es un cambio dramático, es un cambio de paradigma de cómo hacer negocios, así funciona el resto del mundo. La verdad es que era una restricción bien importante para PEMEX no poder aliarse con otras empresas del sector privado.