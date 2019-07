Manifestantes irrumpen en hotel de AMLO; no merezco esto, dice él

Ciudad Valles, SLP., 20 Jul (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la democracia es orden, y que si bien hay necesidades y diferencias “todos merecemos respeto”, luego de que ayer un grupo de manifestantes irrumpió en el hotel donde pernoctó en esta entidad.

El viernes por la noche un grupo de manifestantes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del municipio irrumpió en el hotel e intentó impedirle al mandatario el acceso cuando se dirigía a descansar, en protestaba por “la falta de atención del presidente municipal”.

Tras aseverar que se trató de un acto de provocación, López Obrador indicó: “no se preocupen, yo aquí me quedo, no tengo guardaespaldas y nadie los va a reprimir, porque no estamos en el régimen de antes, ahora hay libertad y democracia”.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la noche de ayer los manifestantes se apostaron en el hotel, en el momento en que el presidente llegaba, luego de haber cumplido su primer día de gira de trabajo por la Huasteca Potosina.

“La única cosa que quiero es que por favor se retiren, porque no merezco que aquí, donde voy a descansar, se metan ustedes a la fuerza”, expresó López Obrador.

“Democracia es orden, es orden democrático y todos merecemos respeto, aunque se tengan necesidades, siempre hay que respetar, y respetar a la autoridad y una autoridad legítimamente nombrada por el pueblo, yo no soy un usurpador”, indicó.

Uno de los manifestantes le hizo saber que la gente está desquiciada por la falta de atención del presidente municipal, a lo que el mandatario federal respondió: que “si el presidente municipal está tomando una decisión, ¿por qué tienen que hacerme esto a mí?”.

Yo vengo aquí a atender a todos, pero no merezco esto que me están haciendo, dijo el jefe del Ejecutivo federal a los manifestantes, quienes después del breve diálogo se retiraron.