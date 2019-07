Aumentan casos de Portabilidad Numérica sin consentimiento

México, 2 Jul (Notimex).- En la actualidad se ha identificado un alza en los casos de Portabilidad Numérica (PN) “no consentida”, en los que, utilizando técnicas fraudulentas, se realiza el cambio de operador sin que el usuario lo haya autorizado, advirtió The CIU.

La Portabilidad Numérica es un derecho que tiene el usuario de telefonía fija o móvil de conservar su número cuando decide cambiar de operador.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), para que ello sea efectivo se requiere que el titular del número telefónico solicite realizar un cambio de operador y la entrega de un NIP, como mecanismo de manifestación de la voluntad del usuario para migrar.

Sin embargo, hay un aumento de los casos en que un usuario defraudado recibe una llamada a través de la cual es mal informado para entregar información personal y, con ello, habilitar una portación sin su consentimiento.

La práctica ilegal recibe el nombre de “slamming”, de acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), órgano regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos.

Según los Informes Estadísticos del portal Soy Usuario, elaborados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en el último año ha aumentado notoriamente la proporción de inconformidades relativas al proceso de portabilidad, al pasar de 11.8 por ciento, del total en el primer trimestre de 2018, a 22.5 por ciento durante el mismo periodo de 2019.

En un comunicado, The CIU señaló que la mayoría de esas quejas se refieren a casos de procesos de Portabilidad Numérica “no consentida” en el segmento móvil.

Destacó que esa numeralia corresponde únicamente a aquellos usuarios que comienzan un proceso formal de inconformidad a través del portal Soy Usuario.

“Estas quejas no constituyen la totalidad de usuarios que han sido víctimas de trámites de portabilidad no solicitada, por lo que la ocurrencia del fenómeno es aún mayor, se consideran aquellos que no presentaron inconformidad alguna ante las instancias de gobierno correspondientes”.

The CIU señaló que el “slamming” vulnera el derecho de los usuarios a elegir el operador de su preferencia conservando su mismo número y la dinámica competitiva entre operadores, al consistir en una práctica fraudulenta de robo de líneas.

En su opinión, la normatividad debe ofrecer mecanismos para desalentar el ejercicio de estas acciones, al eliminar las ganancias e incentivos, así como proveer soluciones y protección a los consumidores ante cambios ilegales.