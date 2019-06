Comisión de atención a víctimas debe trabajar junto con colectivos

Guadalajara, 16 Jun (Notimex).– La especialista Alejandra Cartagena López consideró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe trabajar de manera cercana con los colectivos de personas desaparecidas.

En entrevista con Notimex, la coordinadora nacional del Cladem México agregó que en Jalisco dan acompañamiento a familiares afectados por esta situación. “Vimos claramente que dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas seguía preservando la burocracia, donde los apoyos y la atención no eran exactamente lo que se necesitaba”, apuntó.

Añadió que la CEAV surge en esta exigencia de que hubiera una atención relacionada a la Ley General de Víctimas, sin embargo, a la fecha, “tenemos una ley general, tenemos comisiones, pero sigue siendo pura burocracia.

“No tiene el funcionamiento necesario, transversal, con un enfoque diferenciado, y sobre todo expedito para las víctimas de la desaparición y el feminicidio, y hablo de estos dos delitos por la importancia y el impacto que tienen en la sociedad”, dijo.

Mencionó que el nuevo titular de la CEAV debe trabajar de manera cercana con los colectivos de personas desaparecidas y con todas aquellas que sufrieron alguna pérdida.

“Hay instancias muy importantes como Movimiento por la Paz, y algunos otros colectivos al interior del estado que deben ser tomados en cuenta, sobre todo porque ellos saben en donde se ha atorado la atención, en dónde esta atención se ha vuelto una burocracia”, apuntó Cartagena López.

Expresó que lo que necesitan las victimas indirectas, “es que esta atención sea lo más expedita posible, sobre todo con una perspectiva de derechos humanos, de género e intercultural”.

Precisó que a veces se cree que todos los afectados son y necesitan lo mismos, “y no es así, hay algunos que son desplazadas de su lugar de origen por la violencia, por la desaparición, entonces es muy diferente la atención que necesitan”.

Puntualizó que esta atención “debe ser de la mano, coordinada, y sobre todo preguntando a las víctimas qué necesitan para que puedan de alguna manera tener la vida que tenían anteriormente”.

La coordinadora del Cladem mencionó que en la CEAV “debe estar una persona sensible, pero sobre todo que tenga seguimiento, a quien le podamos medir si lo que está haciendo sirve, y tener indicadores de resultados y de impacto”.

Explicó que esto no es a corto plazo, sin embargo, “se tiene que medir qué hacen los funcionarios, ya que hay dos cosas importantes, que son la transparencia y la rendición de cuentas, porque ha sido un cáncer para esta sociedad que el servidor público no rinda cuentas y transparente lo que está haciendo”.

Resaltó que México sobresale por tener leyes y mecanismos de protección a las víctimas, “sin embargo, estas no han funcionado, solo las tenemos en el papel, me parece que ante una crisis de aproximadamente 50 mil desaparecidos, ya llega tarde esta situación de atención que no es transversal y es muy burocrática”.

El Comité de América Látina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) es una red que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres.