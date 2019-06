Fatal que México se convierta en tercer país seguro, opina Muñoz Ledo

México, 12 Jun (Notimex).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que la Guardia Nacional es una solución contra el crimen organizado y no contra los migrantes.

Entrevistado en el marco del foro “Las Tres Dimensiones del Desarrollo, una oportunidad para legislar con futuro para México”, en el Senado de la República, consideró que sería “fatal” que la nación se convirtiera en tercer país seguro.

Sostuvo que en el territorio nacional no se está devolviendo a migrantes y que no existe la prohibición expresa de que éstos no entren.

“Nosotros no estamos devolviendo migrantes, en este momento no existe prohibición expresa de que los migrantes entren. Estamos discutiendo, y lo va a discutir el pleno, si la Secretaría de Gobernación (Segob) es la responsable de poder contener la migración o le corresponderá a la cancillería”, expuso.

El diputado federal por Morena rechazó que haya acuerdos ocultos, con relación a lo logrado el viernes pasado en Washington, para detener el cobro de aranceles a productos mexicanos y para controlar el flujo migratorio por la frontera sur de México.

Sin embargo, Muñoz Ledo comentó que el presidente estadunidense Donald Trump “sigue diciendo que hay acuerdos sujetos y que los va a ir soltando poco a poco, es una amenaza adicional”.

En este punto, precisó que de haber algo adicional en la materia, el Senado lo tendrá que conocer y discutir, como ya lo ha dicho el propio gobierno federal, a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.