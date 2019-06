Imposible pensar que no operan cárteles de drogas en la capital experto

México, 4 Jun (Notimex).- El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez, consideró imposible pensar que no operen el conjunto de organizaciones criminales que hay en el país en la Ciudad de México, y eso no sólo significa el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino todas.

Tras la captura en días pasados de integrantes de esa organización criminal en esta capital, el especialista en temas de seguridad manifestó en entrevista con Notimex que es ingenuo pensar que en la Ciudad de México no operaba la delincuencia organizada en un lugar donde es el centro financiero neurálgico del país.

Explicó que los grupos delincuenciales de esta naturaleza no tienen mucha conveniencia en operar directamente en un espacio territorial como es la Ciudad de México en la venta de drogas al menudeo, al consumidor último, cuando en realidad pueden estar dedicándose a negocios que son mucho más redituables.

“Lo que estamos viendo ahorita, es que mucha gente va a decir que es del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque es una marca que infunde terror, porque son actualmente los más violentos”, opinó.

“Si pensamos en las personas que fueron detenidas, yo creo en particular me suena raro que a la primera llegan y digan soy del Cártel Jalisco Nueva Generación, y me parece que lo que estaban buscando es que los soltaran a la hora que ellos se presentan como del Cártel Jalisco Nueva Generación por una cuestión del temor que le puede generar a cualquiera enfrentarse al poderío de ese cártel”, mencionó.