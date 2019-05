Instituto Mexicano de la Radio modifica contenido y programación en AM

México, 31 May (Notimex).- A partir de este sábado, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) modificará su programación y contenidos en sus estaciones de Amplitud Modulada (AM), dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El IMER, conformado por 18 estaciones de radio en el país, en las bandas AM y FM (Frecuencia Modulada), anunció esta medida en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La dependencia federal mencionó que dicha ley tiene la obligación de informar los cambios de programación en las emisoras, para garantizar los derechos de las audiencias.

Las emisoras en las que se suspende la transmisión de contenidos son: XEB 1220 AM, Ciudadana 660 AM, Radio 710 AM, Tropicalísima 1350 AM, en la Ciudad de México.

Mientras que en el resto de la República se suspenderán transmisiones en: Radio Azul 1560 AM y 99.7 FM, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La FQ 980 AM y 103.1 FM, en Cananea, Sonora.

Las modificaciones se hacen con el objetivo de mantener una programación variada, incluyente y de calidad, de acuerdo con el IMER, que reiteró su compromiso con las audiencias y agradeció la compresión a sus radioescuchas.