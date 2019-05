Gobierno y sociedad deben contribuir para enfrentar cambio climático

México, 24 May (Notimex).- El gobierno y la sociedad civil deben contribuir para enfrentar los efectos del cambio climático, después de los eventos de la semana pasada en la Ciudad de México, hay que pensar en los jóvenes y en las próximas generaciones, exhortó el investigador mexicano Polioptro Martínez.

“Quienes toman las decisiones deben acudir más a la ciencia y a la investigación, sin importar cuestiones políticas”, señaló el catedrático de la Universidad de las Américas Puebla y seleccionado como “Experto de los Estados Miembros” del programa Hidrológico Internacional (PHI) de Naciones Unidas.

Al impartir la plática “Cambio climático: sequía, incendios, escasez de agua y contaminación”, refirió que los problemas que se presentan no solo son en México sino a nivel mundial, entre ellos los incendios, la sequía y la explotación de los mantos acuíferos.

El investigador apuntó que los incendios en el resto del país y en las zonas aledañas de la Ciudad de México provocaron la contingencia ambiental, en la capital y en Puebla, donde se presentó por primera vez.

Sin embargo, refirió que las medidas adoptadas recientemente por las autoridades fueron buenas pero falta esperar el Plan que se presentará la próxima semana por la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, que es asesorada por el investigador Mario Molina, ganador del premio Nobel de Química.

Los científicos que se dedican al cambio climático señalaron hace unos días que hay un millón de especies en peligro de extinción y de acuerdo con Martínez, “estamos en el inicio de una mega extinción semejante a la del meteorito que mato a los dinosaurios”.

Además, refirió que existen otros eventos que no se explican “como 15 mil muertos en Francia en el 2003, por lo que los científicos decimos si no paramos ya, no habrá marcha atrás; el mensaje es que somos la ciencia del hoy, hay que hacer algo y ya, de lo contrario habrá serios problemas”.

Refirió que quienes toman decisiones contra el cambio climático deben tomar medidas importantes por lo que propuso la creación de un servicio meteorológico metropolitano; “el Meteorológico Nacional actúa bien, pero la escala es muy grande; atienden un país de dos millones de kilómetros cuadrados”.

El experto apuntó que “se requiere un servicio metropolitano por qué aquí hay millones de personas, además otro para ciudades como Monterrey y Guadalajara”.

Puntualizó que “estamos enfrentando una crisis global lo que favorece los incendios, el incremento de la temperatura, la disminución en las precipitaciones, menor humedad del ambiente y menor humedad en el suelo, causantes en la producción de gases de efecto invernadero”.

Reiteró que “hay que actuar contra el cambio climático y lo dijo ayer Mario Molina, el problema es más serio; no solo un problema local y no se va a resolver con emitir menos gases de efecto invernadero con dejar de circular a los automóviles”.

Por ello, llamó a todos a contar con una cultura prevención y conservación del medio ambiente. “No podemos seguir degradando el medio ambiente ya que la mayor riqueza de México es la biodiversidad”.