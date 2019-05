Semarnat llama a tomar acción ante basureros al aire libre

México, 22 May (Notimex).- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, afirmó hoy que los tiraderos de basura a cielo abierto y algunos rellenos sanitarios representan un “punto neurálgico” y llamó a la colaboración en el tema de los tres niveles de gobierno.

En la presentación del nuevo programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México, la funcionaria federal hizo notar que el problema es a nivel nacional, no nada más de la Megalópolis y “es una situación que requiere una atención de todos los gobiernos, de los estados, municipios, la federación”.

En compañía de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, la titular de Semarnat habló acerca del daño que provocan los tiraderos de basura al aire libre y algunos rellenos sanitarios.

“Hay un elemento que no hemos mencionado pero que tiene gran trascendencia en la contaminación, tanto del aire, como del suelo, subsuelo y que también nos está contaminando y también nos están matando, esos son nuestros basureros a cielo abierto y algunos de nuestros rellenos sanitarios”, enfatizó.

En el Museo Interactivo de Economía hizo notar que se han tenido constantes reuniones para atender ese tema, “para ocuparnos de esos sitios de devastación, esos sitios de muerte; que no porque no los veamos no existen, y que son constantemente ignorados”.

“Ese es un punto neurálgico para Semarnat y para muchos de los gobiernos estatales, la afectación de la calidad del aire por esos tiraderos a cielo abierto también lo tenemos que considerar”, añadió.

Para contener ese problema, se tiene que hacer un cambio de paradigma, en el que todos tenemos que cambiar y aportar, pues “no es solamente un cambio de acciones de gobierno, sino un cambio de mentalidad”.

En la dependencia a su cargo “vamos bien, vamos avanzando”, y llamó a reflexionar sobre lo que cada ciudadano hace para evitar afectaciones a la salud y al medio ambiente por este tema.