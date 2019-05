Gobierno capitalino podría endurecer Hoy No Circula y verificaciones

México, 19 May (Notimex).- La titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, no descartó un endurecimiento de los programas Hoy No Circula y de verificación de automóviles como parte del nuevo plan para enfrentar las contingencias ambientales.

Robles García reconoció que se necesitan medidas nuevas en las que las autoridades y los ciudadanos respondan de una manera más decidida “para un cambio en la ciudad”.

A una semana de haber iniciado la crisis ambiental, causada por la propagación de partículas finas derivadas de incendios y de ozono que llevaron incluso a suspender clases en el nivel básico y a la instauración de una contingencia extraordinaria, recalcó que están muy cerca de encontrar una nueva estrategia para proteger mejor la salud de los capitalinos.

“Estamos muy cerca, hemos estado trabajando; ahorita, precisamente, hay una mesa trabajando desde muy temprano, estuvimos ayer y toda la semana trabajando en ello… tuvimos reuniones con grupos de especialistas también para analizar las distintas posibilidades y estamos muy cerquita de tenerlo listo, y lo vamos a anunciar el miércoles como dijo la jefa de gobierno”, sostuvo la funcionaria en entrevista por Notimex.

La secretaria del Medio Ambiente subrayó que las medidas son analizadas bajo el compromiso ante la ciudadanía de generar las mejores condiciones para proteger su salud.

Aseguró que bajo esa perspectiva esperan que muchas de las propuestas que se plantearán tendrán una buena recepción ante la población.

Las nuevas medidas consideran un protocolo ante contingencia por partículas finas PM 2.5, ocasionadas principalmente por quema de biomasa, lo que sería histórico en la capital.

En su momento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que en la creación del nuevo Programa para Contingencias Ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México participan el Estado de México, el gobierno capitalino y la federación, al que se sumará el de reforestación en la capital que prevé sembrar 10 millones de árboles.