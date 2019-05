PRD capitalino reitera su lucha a favor de la diversidad sexual

México, 19 May (Notimex).- La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México reiteró su compromiso de mantener la lucha a favor del reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual, especialmente a la no discriminación y a no sufrir persecución o agresiones.

Durante los 21 años en que el PRD gobernó la Ciudad de México se lograron avances importantes a favor de la comunidad de la diversidad sexual y se impulsó el reconocimiento a los derechos de todos a vivir sin miedo a la discriminación, la persecución y las agresiones.

Al respecto, los integrantes de la dirigencia estatal, Nora Arias Contreras, Brenda Paola Villena Guillén, Carlos Estrada Meraz y Daniel Pacheco Santiago, señalaron que en el periodo de gobierno perredista se impulsó un fuerte movimiento de activismo, de la mano de organizaciones civiles y colectivos de la diversidad sexual.

El objetivo fue colocar las demandas en la agenda política y materializar derechos y libertades, plasmadas por primera vez en la Ley de la Sociedades de Convivencia en 2006, punta de lanza en el reconocimiento de derechos de la diversidad social, detalló un comunicado.

Más tarde, se logró el derecho del Pacto Civil de Solidaridad y el Matrimonio Civil Igualitario en 2009, que reconocen la unión entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parejas homoparentales.

Tales iniciativas, evaluaron los dirigentes perredistas, han repercutido de manera positiva en los habitantes de esta urbe y de la mayoría de los estados del país, porque sentaron precedente en la elaboración de las políticas públicas sobre igualdad social y eliminación de la discriminación.

Señalaron como prueba de estas políticas, el reconocimiento de derecho al cambio de nombre de personas transgénero y transexuales, así como la tipificación como crímenes odio y homofobia cometidos en contra de la población LGBTTTI.

Asimismo, el partido tuvo una participación importante para que la capital haya sido declarada “Ciudad Amigable LGBTTTI”, que la coloca como una localidad incluyente, plural y diversa en la promoción de los derechos humanos de las personas, sin distinción de raza, color, grupo étnico, preferencia sexual, ideológica o religiosa.

Además, los perredistas destacaron que se impulsó el establecimiento de la Clínica Especializada Condesa en el año 2000 en el contexto de la atención del VIH y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

La dirección estatal del PRD se congratuló de los logros alcanzados, si bien reconoció que aún falta mucho por hacer, como la aprobación de leyes que castiguen la discriminación, respeto a la identidad de género y el matrimonio civil igualitario, entre otras.