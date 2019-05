Entre calor, regalos y comida, mamás mexicanas celebran su día

México, 10 May (Notimex).- A pesar de la tarde calurosa, con una temperatura que alcanzaba los 30 grados Celsius, familias completas se reunieron en plazas, parques, cines, restaurantes, entre otros lugares, para celebrar a las mamás en su día, sin importar el tráfico que se generó en la Ciudad de México.

Muchas mamás aprovecharon para ponerse la ropa que sus hijos les regalaron y lucir perfectas para seguir festejando, como fue el caso de la señora Jovita Linares, quien estrenó un vestido que uno de sus hijos le regaló… en Navidad.

Así no se le juntan los obsequios, pues en día de su cumpleaños que es a finales de este mes podrá estrenar el que le regalen este 10 de mayo; “me siento muy consentida y apapachada, ya no sé qué hacer con tantos regalos, me siento muy afortunada de tener los hijos que tengo”, expresó.

Ataviada con un vestido blanco con flores de color rosa pastel, zapatos de tacón bajo porque ya se cansa mucho y peinada con un chongo, dijo sentirse feliz de ser el centro de atención “por lo menos un día”.

Por su parte Luis, quien salió de su trabajo a las 15:00 horas de una oficina ubicada en Paseo de la Reforma, compartió que apenas compraría el regalo para su mamá, pues toda la semana había tenido mucho trabajo y no había tenido tiempo de adquirirlo antes.

En una plaza comercial cercana haría la compra del regalo para su mamá, que serían unos tenis y chocolates, pues su mamá es una amante de este producto mexicano; flores no, porque no le gustan.

En tanto, Fernando, un maestro de primaria, dijo que llevaría a cenar a su mamá y como hombre prevenido que dice ser reservó en un restaurante al norte de la ciudad, ya que su madre tiene cerca de 80 años y no puede estar esperando afuera de estos lugares.

Mientras a su esposa y madre de sus dos hijos la festejaría el sábado, porque ella también estaría con su mamá, “así todas las mujeres de mi casa están complacidas y nos evitamos peleas y reclamos innecesarios”.