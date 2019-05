Dinic solo encontré silencio y evasivas del INBAL

México, 1 May (Notimex).- El director de orquesta Srba Dinic aseguró que siempre estuvo en la mejor disposición de negociar su salario y en respuesta solo encontró silencio y evasivas de la directora del INBAL, Lucina Jiménez, quien además, dijo, generó en mi contra un ambiente oscuro, tenso y lleno de desinformación.

“Lucina Jiménez jamás me presentó una propuesta, como sí lo hizo con otros directores de esa institución, a los cuales otorgó un trato muy distinto al que tuvo conmigo”, expresó el director serbio en un comunicado dirigido este miércoles a los medios de comunicación desde Alemania.

Previó al comunicado, Dinic declaró a Notimex que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) miente y fue una “venganza personal” de la directora.

En su misiva, Srba Dinic indicó que era necesario poner un alto a infundios y mentiras sobre su persona, que han aparecido recientemente en la prensa.

Explicó que “en diciembre pasado me felicitó (Lucina Jiménez) en el Palacio de Bellas Artes por mi dirección de ‘El murciélago’ de Strauss, sin embargo no tocó el tema de mi recontratación”.

Esta misma situación se repitió el pasado mes de febrero “cuando como una extensión de mi contrato dirigí ‘La condenación de Fausto’ de Berlio, sin que me brindara un espacio en su agenda y hablar sobre el tema”.

En ese sentido, insistió, que él siempre estuvo dispuesto a negociar su salario en razón de la nueva política de austeridad en México.

Resaltó que sus honorarios eran, desde 2013, los mismos: seis mil 400 dólares por función.

“En 2018 se hizo el doble de funciones y claro que se me pagó más. Si se trabaja más, se gana más. Cada función tiene un costo y esto es justo y legal”.

Dinic expresó que “Lucina Jiménez agregue para su lucimiento en prensa el costo de hospedaje, boletos de avión e impuestos no es una imprecisión. Es una calumnia. Yo jamás recibí ese dinero”.

Para aclarar y definir su situación, Dinic comentó que inició en febrero pasado contactos vía Whatsapp y eventualmente por mail, donde la directora del INBAL le pedía que tuviera paciencia y le decía que iba a hablar con la orquesta para conocer su opinión.

“¿Y la mía? ¿Le interesaba la mía? No lo creo, porque nunca me preguntó qué opinaba de la orquesta ni me invitó a sus reuniones con los músicos”.