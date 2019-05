Senador morenista explica dejé sesión porque mi hija tuvo un accidente

México, 1 May (Notimex).- El senador morenista Salomón Jara Cruz explicó que su ausencia la víspera en el salón de plenos durante el debate de la reforma educativa se debió a que su hija sufrió un accidente y desconocía su estado de salud.

En entrevista en Milenio Televisión, el legislador detalló que se encontraba en la sesión de la tarde de este martes cuando recibió una llamada de su esposa, quien le avisó que su hija había tenido un percance, por lo que se retiró.

Sostuvo que se trató de una causa de fuerza mayor y que estuvo presente en todo el proceso que acompañaba la reforma educativa, pero la gravedad del incidente que tuvo su hija lo obligó a abandonar la sesión, en la que, por un voto, las bancadas de Morena y sus aliados no lograron la mayoría calificada necesaria para derogar la reforma educativa avalada en 2013 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por separado, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que no habría sanción para ninguno de los senadores que no estuvieron en el momento de la votación en lo particular de la reforma educativa, suyos sufragios hubieran convertido en realidad una de las promesas de campaña del presidente López Obrador.

Además de Jara Cruz, en la sesión estuvieron ausentes los morenistas Juan José Ramírez Yáñez y Jesús Lucía Transvía, así como Elvia Marcela Mora, de Encuentro Social, partido aliado de Morena.

Tampoco acudieron Juan Antonio Martín del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), y Carlos Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).