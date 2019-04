Seguimos esperando pensión alimentaria: adultos mayores capitalinos

México, 9 Abr (Notimex).- Algunos adultos mayores residentes de la Ciudad de México han experimentado diversas dificultades para recibir la ayuda del Programa de Pensión Alimentaria, por ejemplo, la falta de censo o de activación de las tarjetas que ya les entregaron.

Ese es el caso de David Martínez, quien expuso que a su mamá, quién tiene 91 años de edad, primero le depositaban mil 200 pesos, y este año le avisaron que a partir de abril le cambiarían la tarjeta, y que si tenía dinero lo retirara antes de esta fecha porque sino se perdía.

Detalló que personas de Morena pasaron a entrevistar y a encuestar a mediados de febrero y a principios de marzo entregaron la nueva tarjeta, pero no se ha dado de alta, pues les dijeron que el banco debería llamar para avisarles cuando quedaría activada y no lo ha hecho, “ya es 9 de abril y no ha pasado nada”, por lo que continuarán en la espera.

A su vez, Lidya Ramírez relató que no le ha llegado la tarjeta, ella tenía la tarjeta de “65 y más”, y en diciembre pasaron unas personas a censar porque se la renovarían para que le depositaran lo doble, es decir dos mil 400 pesos, pero esas personas no han regresado, ya pasaron cuatro meses y no tiene noticias de la tarjeta.

Agregó que las personas que fueron a censarla le comentaron que regresarían, que ella no tenía que hacer nada y pues ya es abril y las sigue esperando.

Mientras que María Pérez comentó que ella ya recibe una pensión del trabajo donde estuvo laborando por muchos años y que es la primera vez que va a recibir esta ayuda pero que aún no le han depositado nada extra.

Abundó que ya pasaron a censarla, pero que le comentaron que en su caso el depósito sería directamente en su pensión mensual, si bien ella recibe su pensión regular, no ha visto el aumento de la otra ayuda, “supongo es porque hay gente más necesitada que yo, quiero creer eso y no que me vieron la cara”.

En tanto, Armando, de 73 años, dijo que por su edad tiene derecho a recibir esta ayuda, sin embargo no la ha visto. “Desde diciembre me pasaron a entrevistar y me dijeron que me la darían en unos meses, en febrero regresaron y me dijeron que en abril ya me depositarían pero todavía no hay nada”.

Señaló que no es justo que jueguen así con la gente, porque él sabe de otros casos peores al suyo, solo espera que le depositen porque tiene muchas “necesidades que cubrir” y sus hijos no le ayudan en nada, por lo que es su propio sostén.