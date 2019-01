“Los Reyes Magos” caminan por horas para hallar los regalos prometidos

México, 2 Ene (Notimex).- Son metros y metros de pasillos, en ellos abundan anaqueles que exponen cuanta infinidad de juguetes se pueda imaginar, y ahí están los papás que caminan durante horas con la esperanza de hallar aquello que “Los Reyes Magos” deben regalar a los niños el próximo 6 de enero.

Es el rostro de una madre ilusionada por adquirir una muñeca para su hija; es el entusiasmo de un padre por comprarle su primera bicicleta al pequeño campeón o las piezas ideales para armar una nave espacial.



En la “Expo tus Juguetes”, centenares de personas portan una bolsa gigante de tela en la que guardan cajas de juguetes. Cuando ya no les caben, buscan otra como lo hizo Gustavo Santana, quien tiene tres hijos y, por lo menos, debe invertir en nueve regalos.

“Me pasé casi todo el año ahorrando para este momento. Tengo que llevar el presente de ‘Melchor’, ‘Gaspar’ y ‘Baltasar’ para cada uno, porque cada uno se lo merece. Yo creo que estaré gastando unos 20 mil pesos por todo o quizá más, pero valdrá la pena si a cambio sonríen cuando despierten y vean los regalos en el árbol de Navidad”, comentó a Notimex en entrevista.

Mientras su esposa le llama emocionada desde el otro extremo para mostrarle que por fin encontró el telescopio que Mateo pidió, Salomón Jiménez, otro papá, toma un descanso mientras observa que Ximena y Azucena escogen los patines que anuncia Karol Sevilla en la serie “Soy Luna”.

Pero eso no es todo, también hallaron a su “Primer bebé”, un muñeco de plástico al que pueden darle biberón con agua y observar cómo orina en su bacinica. Por si no fuera suficiente, les encantó un dinosaurio, como el de “Jurasic Park”, así como un perrito de peluche que camina y hasta ladra mientras se le pongan pilas.



“Preferiría comprarles eso a tener una mascota de verdad, pues requiere de muchos cuidados y responsabilidad. Ellas tienen seis y ocho años, aún son muy pequeñas para valorar lo que significa un perrito. El problema es que me alcance para todo. Si no lo logro, pido un préstamo y ya, estamos en México”, expresó entre risas.

Así, en medio de este ambiente colorido, de fantasía y magia, también yace la angustia de quienes no reúnen el capital suficiente para llevarse por lo menos un juguete que haga felices a sus hijos.

Juana Domínguez viene desde Pachuca, Hidalgo, porque le dijeron que en “Expo tus Juguetes está la juguetería más espectacular y la más barata, pero en esto último, ella opina lo contrario.

“Miro y miro y nomás no junto. Me fui a los supermercados para cotizar el ‘Hatchimals’, un muñeco de peluche que viene en un huevo. Allá me cuesta mil 600 pesos y acá sale en 2 mil.

“Joselyn también pidió una muñequita de ‘Pinypon’ y ‘La casita del árbol’, que ahora está más sofisticada de cuando yo era niña. Mi frustración es que sólo me alcanzará para una cosa y en vano, ya gasté en mi pasaje para acá”.

Analizando la misma situación están Pedro y Jessica. Ellos unieron sus aguinaldos para comprarles patines del diablo a sus dos hijos, pero no contaban con los cascos y rodilleras que también deben incluir, pues son importantes para evitar que se lastimen si caen.

Aunado a esto, los pequeños también escribieron en su carta que deseaban un balón de futbol, la playera del América, el automóvil retro de los “Ghostbusters” de Playmobil, el duelo en “Naboo”, de “Star Wars”, y por si esto fuera poco, también un drone.

Mientras ambos niños se distraen jugando con los muestrarios y las dinámicas que ofrecen los anfitriones en una de las amplias salas del World Trade Center, en esta ciudad, sus papás hacen cuentas en la calculadora, revisan en sus bolsillos y en la cartera, pero la suma no les da para su presupuesto.

Ella le dice a su marido que mejor se ahorren el drone, pero él responde que los niños salieron bien en la escuela, que sí obedecen y que sí merecen la inversión.

Víctor Sánchez, de 45 años, opina que no se les debe dar de todo a los hijos, no obstante que sean Los Reyes Magos.

“Quizá se debe gastar en algo caro y buscar que los otros dos juguetes sean económicos, pero no volcar todos los ahorros en lo fastuoso. Yo quiero que mis hijos no se claven tanto en lo electrónico o lo que está de moda, no me gustan los videojuegos ni las tabletas, prefiero que se cansen corriendo o pensando”.

Por ello, esta vez apostó por lo que ahora podría conocerse como vintage: unos rompecabezas, el “Maratón”, el “Turista Mundial”, pelotas, “Serpientes y escaleras”, y hasta el “Juego de la Oca”.

“Son regalos que a mí me hicieron analizar las cosas y ser feliz. Sin embargo, no soy tan cerrado como parece, también les llevo el ‘Capital city’, de Lego, para que no se quejen y no se amarguen”.

Para José Manuel, de 10 años, las armas están prohibidas, así sean de agua o flechas inofensivas. El niño llora frente a la caja de una ballesta de “Action Sports”, y por más berrinche que haga, su mamá no cambiará de opinión, pues no desea fomentarle la violencia y agresión desde niño.

“Ya te dije que eso no le vas a pedir a ‘Los Reyes’, escoge otra cosa”, le dice mientras que enfrente está su hermana Mía, de seis años, quien goza el maquillaje de fantasía que le untan en el rostro.

Ella pidió un set de maquillaje y uñas postizas. Sin embargo, “Los Reyes Magos” tampoco serán complacientes en su caso. “Está muy chiquita como para estarse pintado la cara y ponerse uñas”.

Aunque Malena Torres todavía no sabe qué les va a llevar, ya tiene decidido en lo que no invertirá.

Historias van e historias vienen, y mientras llega el día especial en el que los niños prefieren no dormir, las puertas de “Expo tus Juguetes” estarán abiertas hasta el 6 de enero en horarios por consultar para cada día y con la participación de unas 64 empresas jugueteras.