Pemex considera ineficientes acciones para atacar robo de combustible

Monterrey, 30 May (Notimex).- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina, aseguró que el sistema de justicia penal no ha sido muy eficiente para atacar el robo de combustibles en el país.

Al participar en el Foro Internacional IMEF 2018, que se desarrolla en esta capital, reveló que “hemos perdido también a bastantes compañeros, quizá ya más de diez en los últimos dos años, combatiendo este delito”.

Durante su ponencia “Situación y Futuro de Petróleos Mexicanos”, sostuvo que Pemex sabe los lugares donde se realiza el robo, y quién lo efectúa, por lo que en flagrancia los detiene y entrega a las autoridades.

“Sin embargo nuestro sistema judicial no es muy eficiente, yo me he quejado y he dicho que hay una gran impunidad”, puntualizó.