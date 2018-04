Mayor seguridad en estaciones migratorias evitaría acoso sexual

México, abril (SEMlac).- La diputada María Victoria Mercado Sánchez (Movimiento Ciudadano) impulsa una exhortación a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración (INM), para que refuercen la seguridad dentro de las estaciones migratorias de México, con el fin de evitar el acoso sexual y abuso de autoridad en esas instalaciones.

Manifestó que existen testimonios de personas, según los cuales en las estaciones “se les piden favores sexuales a mujeres y hombres a cambio de ofrecimientos de libertad o ayuda ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); si no acceden, entonces sufren las consecuencias, como permanecer más tiempo encerrados o enfrentar retraso en su extradición o en el trámite de solicitud de refugio”.

Hizo ver que el acoso sexual es la intimidación, con promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. También, la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Ejemplificó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene conocimiento de al menos 16 denuncias por acoso sexual en Veracruz; la más reciente, en el municipio de Acayucan, en contra de encargados de las estaciones.

Por otra parte, la legisladora señaló que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INM ejerció el año pasado un presupuesto récord de 12.700 millones de pesos. (705 millones de dólares).

Sin embargo, el colectivo “Migraciones para las Américas” exige que el INM informe a qué destinó esos recursos, ya que las estaciones migratorias “siguen sin garantizar los derechos humanos de las personas migrantes”.

De la redacción

