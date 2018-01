México necesita unidad, no discursos de odio y división Meade

México, 5 Ene (Notimex).- La inseguridad tiene que ser abordada con planteamientos serios y acciones coordinadas en todo el país, por lo que no se puede confiar en improvisados, aseveró el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República (PRI), José Antonio Meade Kuribreña.

“Exige partir de la autocrítica, partir de reconocer que no nos gusta la inseguridad que se ve en el país, partir de reconocer que, si la inseguridad duele, es que nos hemos quedado cortos, que tenemos que hacer las cosas diferentes, que tenemos que quitarles las armas a los criminales, que tenemos que quitarles el dinero”, afirmó.

En el Comité Directivo del PRI, aseguró que México requiere de unidad, no de discursos que siembran discordia, “el trabajo en unidad, el trabajo con generosidad, el trabajo que identifica coincidencias, el trabajo y el discurso que une, no el discurso que separa, no el que siembra discordia, no el que siembra odio, no el que predica con violencia”.

José Antonio Meade consideró que se debe de promover la cultura del respeto, para que nunca más se violenten los derechos de las mujeres y se impulse su crecimiento e incorporación a la vida productiva.

“Y lo decimos aquí en Nayarit, en donde eso nos duele, en donde la mujer ha perdido seguridad para salir a la calle, en donde la mujer no ha tenido el acompañamiento de gobierno para ser protagonista, como siempre lo ha sido, del desarrollo del estado y del desarrollo del país”, manifestó.

Meade Kuribreña destacó el potencial turístico de Nayarit y lo consideró un ejemplo de lo que México puede lograr si hay calidad en los servicios que se ofrecen en este sector que requiere un mayor impulso para que siga siendo motor de desarrollo y crecimiento.

“Lo que se ve en Bahía Banderas, lo que Bahía Banderas le ofrece a Nayarit y al mundo no tiene igual. Tenemos que cuidar Bahía Banderas, tenemos que comunicarla mejor, tienen que llegar las carreteras”, expresó.

Como parte de sus actividades en esta entidad, el precandidato presidencial se reunió con empresarios nayaritas, quienes expresaron sus inquietudes sobre los retos que enfrentan las inversiones y el desarrollo productivo para generar más empleo en la entidad.

José Antonio Meade recorrió el museo “Centro de Arte Contemporáneo del Bicentenario Emilia Ortiz” de Tepic , en el que se exhiben colecciones permanentes del acervo cultural de Nayarit y saludó a la comunidad huichol de Zitacua, en donde visitó un centro artesanal y convivió con niños de esta etnia con quienes partió una Rosca de Reyes.