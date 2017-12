Uso de la fuerza y medidas punitivas no frenarán crimen: Osorio Chong

México, 14 Dic (Notimex).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que no es únicamente con el uso de la fuerza y medidas punitivas como se podrán frenar los flagelos del crimen organizado y las drogas, sino con un esfuerzo conjunto con Estados Unidos.

En el marco del Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre el combate al crimen transnacional, que se realiza en Washington, Estados Unidos, destacó que el objetivo es generar mayores respuestas desde una perspectiva de mercado, de restringir el financiamiento y las armas de las organizaciones criminales.

Asimismo, de reducir la capacidad logística de los grupos delictivos, y disminuir considerablemente el consumo de drogas, desde una perspectiva de salud pública, añadió.

Osorio Chong recalcó el esfuerzo conjunto y los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos para avanzar en el combate a las organizaciones criminales transnacionales, en pro de una región más segura y estable.

Como en todo diálogo, afirmó, existen diversas propuestas y puntos de vista; “hay que decirlo, respecto a la agenda bilateral, es más lo que nos une que lo que nos divide, pues la seguridad de nuestras poblaciones es un bien superior para ambas administraciones”.

Osorio Chong enfatizó que ante un problema sumamente complejo con implicaciones sociales, económicas, financieras y logísticas, el llamado es a profundizar los esfuerzos de ambas naciones.

Sólo trabajando juntos se podrá ser más eficaces y contundentes en las acciones que se adopten, subrayó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En este marco, reiteró el firme compromiso de México de continuar los esfuerzos del el fortalecimiento institucional, especialmente a nivel local, como camino para conseguir una seguridad duradera.

Resaltó que “esta lucha ha sido particularmente difícil y dolorosa para México, no podemos olvidar a las víctimas detrás de este flagelo” y que ha habido un enorme sacrificio y esfuerzo, particularmente de los soldados, marinos y policías.

Y, “en honor a ese sacrificio, no debemos de ninguna manera bajar la guardia ni mucho menos ceder paso a la impunidad”, porque no puede haber paz donde no hay justicia, y no habrá justicia fuera de la legalidad, aseveró.

Osorio Chong reiteró que la cooperación es posible gracias al trabajo que en los últimos meses realizan ambas naciones a través de sus secretarías y agencias.

El objetivo es fortalecer los mecanismos de cooperación ante los retos comunes que enfrentamos en seguridad, pues es así como se ha logrado consolidar un espacio de entendimiento y avanzar a partir de una coincidencia.

“Me refiero a la necesidad de edificar una colaboración más integral y equitativa”, explicó.

El titular de la Segob afirmó que por décadas, México y Estados Unidos han trabajado juntos para construir una región más segura y estable, por lo que hay experiencia acumulada y, sobre todo, muchísimos aprendizajes.

En ese sentido, llamó avanzar en la construcción de soluciones a los problemas que aquejan a la región, para lo cual se debe actuar, “sí como países soberanos, pero también por el camino de la buena vecindad, trabajando desde la corresponsabilidad a partir del diálogo y la cooperación internacional”.

El funcionario federal se congratuló, a nombre de la delegación mexicana que encabeza, de estar nuevamente en este diálogo, ya que “estamos convencidos que habrá buenos resultados a partir de este diálogo constructivo entre ambas naciones”.