INE aprueba criterios para paridad de género en candidaturas

México, 8 Nov (Notimex).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó criterios en materia de paridad de género y establecimiento de cuotas étnicas en el registro de las candidaturas a senadores y diputados.

De esta manera avaló acciones afirmativas para que la lista de representación proporcional de las candidaturas a senadores que registrarán los partidos deban estar encabezada por fórmulas de mujeres.

En el caso de las diputaciones federales por principio de representación proporcional, de las cinco listas de circunscripción electoral al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas del mismo género, explicó el consejero Benito Nacif.

Al presentar el proyecto que después fue aprobado, el presidente de la Comisión Prerrogativas y Partidos Politicos expuso que en este caso de diputaciones federales se aplicarán dos acciones afirmativas de paridad horizontal y vertical.

La primera formula que integra la lista de candidatos a diputados que se presenten en cada entidad federativa deberá ser de género distinto a la segunda, y de la totalidad de listas de candidaturas por entidad el 50 por ciento estará encabezado por hombres y el otro 50 por ciento por mujeres.

El Consejo General también aprobó que de los 28 distritos de mayoría relativa considerados indígenas en 40 por ciento, es decir 12, los partidos pueden escoger postular a candidatos a diputados de las etnias, seis hombres y seis mujeres para lograr paridad de género.

El punto uno de la orden del día referente a estas acciones afirmativas generó un largo debate por cerca de cuatro horas debido a que los representantes de los partidos políticos, excepto Nueva Alianza, acusaron a los consejeros de invadir competencias del Poder Legislativo.

Opinaron que esas no eran acciones afirmativas sino nuevas reglas del juego para registro de candidatos, a dos meses de iniciado proceso electoral, lo cual generaría impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Herrera, incluso acusó esas acciones de ilegales y adelantó que el TEPJF le enmendaría la plana nuevamente al INE. Según él, como tantas veces este tema se irá a la numeraria de los acuerdos aprobados por el Instituto que se han judicializado.

Los representantes de los partidos coincidieron en que si bien están en favor de la paridad de género, la legislación electoral y la Constitución ya establecen condiciones para ir avanzando de manera gradual en ese sentido.

Nacif aclaró que si bien los partidos políticos nacionales han definidos sus métodos de selección de candidaturas esto no constituye un obstáculo para dar cumplimiento a las acciones afirmativas, pues las normas estatutarias de las fuerza políticas contemplan reglas de excepción para modificarlos.

La consejera Pamela San Martín propuso emitir dos apercibimientos previos a quienes no cumplan con la cuota etnica en la postulación de sus candidatos y en caso de no atenderlos anular el número de candidaturas indígenas al partido que no cumpliera con la paridad de género, la cual no prosperó.

Refirió que en la Cámara de Diputados en 2006 hubo 12 hombres indígenas y dos mujeres indígenas; en 2009 siete hombres y tres mujeres de etnias; en 2012 cinco hombres y dos mujeres; y en 2015 seis hombres y cero mujeres indígenas.

Por su parte el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que con estos criterios se garantiza la universalidad del sufragio, y los mecanismos con los que se aseguran condiciones de equidad para la competencia por los poderes públicos.

Asimismo las disposiciones establecidas permiten a las minorías se vean representadas en los órganos de representación del Estado, son temas que hablan de los avances logrados en la democracia mexicana.

Remarcó que estos criterios reflejan los aprendizajes obtenidos en más de ocho procesos electorales federales y de manera especial ratifican el compromiso del INE con la causa de la paridad, de la inclusión y de la igualdad política.