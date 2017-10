Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía

México, 21 Oct (Notimex).- Este sábado se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, con la finalidad de que comunidades y gobiernos del mundo reflexionen sobre importancia de reducir su consumo para mitigar el cambio climático.

Como cada 21 de octubre, se busca sensibilizar a la población sobre el elevado consumo de la energía y la necesidad de reducirlo con

hábitos de ahorro, a fin de conservar los recursos naturales necesarios para producirla.

Una de las consecuencias de la quema de combustibles fósiles para la producción de electricidad o para el transporte es la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, con los graves efectos que estos tienen para el ambiente.

En este marco, la Secretaría de Energía (Sener) hizo un llamado a cuidar la Tierra haciendo un uso responsable y eficiente de la energía, no sólo hoy, sino todos los días, pues “si cada uno de nosotros implementamos pequeñas acciones, estaríamos contribuyendo a que las generaciones futuras puedan disfrutar de nuestro planeta”.

A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) refirió que el consumo energético cotidiano proviene de la explotación de los recursos naturales y en su generación intervienen procesos contaminantes que agotan esa riqueza.

Aseguró que es posible que la población adopte medidas sencillas para cuidar el planeta mediante un uso responsable y eficiente de la energía.

En ese sentido, hizo referencia al folleto “Para cuidar el medio ambiente, tu salud y tus bolsillos unos consejillos”, del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, donde se recomienda revisar que la instalación eléctrica no tenga “fugas”.

También se sugiere apagar las luces no necesarias, desconectar aparatos eléctricos que no se utilicen y verifica que el disco del medidor no avance, y no conectar varios aparatos a un solo contacto porque produce sobrecarga en la instalación, sobrecalentamiento, operación deficiente, interrupciones, corto circuitos y daños.

De igual forma, destaca la importancia de identificar aparatos que al conectarlos producen chispas o calientan el cable, aprovechar al máximo la luz natural y utilizar la energía eléctrica sólo si es necesario, además de pintar techos y paredes de tonos claros y usar lámparas ahorradoras.

La dependencia federal agregó que otros consejos del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable son cerrar herméticamente la puerta del refrigerador y planchar durante el día para aprovechar la luz natural.