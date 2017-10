Protección Civil alerta por robo de fuente radiactiva en Tepic, Nayarit

México, 16 Oct (Notimex).- La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una alerta en seis estados del país por el robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor.

Dicho alertamiento está dirigido a las Unidades Estatales de Protección Civil de Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco; al igual que a las Instancias Federales de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) informó a la Coordinación Nacional de Protección Civil que este 16 de octubre, aproximadamente a las 10:00 horas, se reportó a los teléfonos de emergencia de la CNSNS el robo de un equipo de radiografía industrial marca SPEC, modelo SPEC 150, con número de serie 2295.

El equipo de radiografía industrial fue sustraído por la ventanilla de una camioneta Nissan NP300 con placas XW76214 que se encontraba estacionada en un hotel en la Colonia Centro en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Dicho equipo contiene una fuente radiactiva de Iridio-192, con número de serie XB1011, se explicó en un comunicado.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil puntualizó que si el material no se encuentra en su contenedor, representa un riesgo importante para la salud que podría causar lesiones permanentes a la persona que la manipule o esté en contacto con ella durante un tiempo prolongado; sin embargo, mencionada fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje.

El organismo dependiente de la Segob se encuentra en plena coordinación con el gobierno de Nayarit, así como de los estados aledaños para la realización de acciones de búsqueda y medidas preventivas.

En ese sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la CNSNS recomendaron, en caso de localizar la fuente, no realizar manipulación alguna del equipo, ni permanecer cerca del mismo.

También, establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de cinco metros; levantar un registro de las personas (civiles y primeros respondedores) que pudieron haberse ubicado dentro del radio de seguridad (nombre, dirección y teléfono de contacto).

Así como notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal o en caso de contar con información que ayude a su localización al teléfono de emergencia 911; de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 01 800 111 3168, 045 (55) 9199 8799, 045 (55) 5415 2918 y 045 (55) 2729 9726.

De igual forma, al del Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil: 01 800 00 413 00 o bien al 01(55) 5128 0000, extensiones 37807, 37811, 37810, 36428, 36429 y 37812.