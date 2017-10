López Obrador, el principal adversario de México: Zavala

México, 13 Oct (Notimex).- La aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, se dijo lista para avanzar junto con mujeres y jóvenes, hacia la edificación de un nuevo proyecto de nación, que deje atrás al principal adversario de México: Andrés Manuel López Obrador, figura que dijo, evoca a la política de los 70´s y que ya no representa al país.

“A mí me queda muy claro que el adversario (de México) es el pasado y, el pasado está representado por Andrés Manuel López Obrador (…) que es como un traje de los 70´s que ya no nos queda y que por supuesto, México tiene que pensar en este futuro luminoso”, dijo a Notimex.

Esto es, buscaré un futuro luminoso que busque devolver la confianza al país, de seguridad en las calles, de justicia como un acceso natural de todos los ciudadanos y, por supuesto, en un crecimiento económico que implique una distribución equitativa y una disminución de la brecha de desigualdad.

Entrevistada luego de presentar al Instituto Nacional Electoral (INE) la documentación para registrar su candidatura independiente, tras su salida de las filas de Acción Nacional el pasado 20 de octubre, dijo que su apuesta es hacia con los ciudadanos.

A pregunta expresa, la también abogada aclaró que son exactamente, estos, los ciudadanos quienes operan detrás de su candidatura, convencidos de que el país puede avanzar en la ruta democrática.

Cuestionada respecto si los “iluminados”, designados por “dedazo” o los que surgen de un “arreglo cupular” a los que se dirigió durante su discurso en el INE tienen nombre y apellido, se dijo convencida de que éstas prácticas deben terminar en cualquier lugar donde se presenten.

“Yo decía que se debe buscar un camino donde deben participar más los ciudadanos. Yo estoy convencida de ello porque si esto se sigue dando, como se sigue dando como cuando los órganos de los partidos políticos -por lo menos en el que yo estaba-, estaban realmente controlados, estaba decidiendo una sola persona (Ricardo Anaya).

O bien, “acaba decidiendo un grupito (como el caso del Frente Ciudadano por México) , creo que es importante que nos demos cuenta que las decisiones las debemos tomar los ciudadanos”, acotó.

Zavala consideró que desde hace mucho tiempo México está preparado para que una mujer lo encabece; “y la verdad es que nos hubiera ido mucho mejor. Pero la verdad es que en esta oportunidad habrá muchas mujeres que estén dispuestas a dar su firma y su apoyo no solo por lo que representa una alternativa, sino por lo que representa su apoyo”.

Cuestionada sobre si pretende encabezar un gobierno de avanzada, conocedora y estudiosa de la norma electoral, aclaró que “conforme a ley debo cuidar mis palabras”, pero sin duda luchará por un México que realmente le de oportunidades a todas y todos.

Particularmente, en el caso de las mujeres se buscará un efectivo combate a la violencia, que haya protocolos que acompañen una alianza de género, los cuales cuenten con su propio presupuesto, con mapas de riesgo focalizados, con una capacitación adecuada para ellas, a fin de poderlas integrar a proyectos de ciencia y tecnología.

“Sé que cada vez que logramos que la mujer se desarrolle plenamente se beneficia la familia”, acotó la ex militante panista, quien renunció a su militancia luego de 33 años.

Zavala Gómez del Campo, estimó que al lado del presidente Felipe Calderón no solo conoció sino que pudo palpar, conocer y estar de cerca con las comunidades mexicanas más desfavorecidas en el país.

Además, “tener alguien cercano a la familia con tanto conocimiento del país es una fortaleza. Esto es, Calderón ¿suma o resta? a tu candidatura, se le cuestionó, a lo que aclaró: “Me fortalece. Yo me presentó a los ciudadanos ,lo que soy, lo que he sido y lo que he aprendido y esa es mi vida, eso es lo que pienso”.

¿Estás preparada, porque utilizarán a Calderón para atacarte?, “Si, llevan bastante, pero realmente hay una narrativa muy clara también en otro sentido. Así que la aspirante soy yo”.

La política mexicana se ha mostrado respetuosa de los caminos que cada aspirante presidencial asuma para dirigirse a su adversario político; “seré respetuosa de los caminos de cada quien para ser candidata o candidato independiente. Cada quien tendrá su forma de hacer y de decir las cosas”.

Sobre su salida de las filas del blanquiazul después de tres décadas de militancia, opinó que no le quedaba otra alternativa y ahora se pondrá de manos de los ciudadanos para impulsar el cambio que se requiere en el país.

“Me pongo en sus manos, en un enorme ejercicio de participación, en las mujeres que se abren paso, en las mujeres que se les ha negado oportunidades, pero también en aquellos hombres que quieren aportar para el país y decidir, así como de lo jóvenes que no encuentra una opción y que están desilusionados de la política”.

Más allá de suicidio político, tradición o capricho, aclaró su salida de Acción; se fraguó no hace un mes, sino que fue resultado de una falta de diálogo y de cerrazón democrática, por ello su apuesta es hoy por hoy, la ciudadanía.

Rechazó también que se trate de una desbandada, cuando quienes han decidido como ella dejar las filas del blanquiazul lo hacen más porque comparten valores y la forma de hacer política.

“No miro nada en término de desbandadas, sino de congruencia que apoyan una alternativa que es mucho más democratizadora que lo que sucede al PAN”, encabezada por Ricardo Anaya.

Entonces, tras mi salida, “me he sentido con mayor libertad con la gente, en algunas cosas estarán como yo, tomando sus propias decisiones, sin esperar que le digan qué hacer. Es un gran camino el que estoy tomando”.

Además, nuca dejé de trabajar, siempre estuve en contacto con el país, con la gente y eso me dio mucho contacto con ellos.

Es así, que el día de hoy tuve en el INE mi registro para obtener la carta de intensión para ser aspirante candidata independiente, añadió, para lo cual deberá realizar la proeza de recabar un cerca ded 900 mil firmas de apoyo ciudadano en 120 días.

“Se que en la política es disposición, diálogo y de que se esperan muchas batallas, pero sin duda hoy fue un acto de libertad, un acto de conciencia y vamos arremeterle toda la alegría, toda la libertad para obtener todas esas firmas”, las más de 86 mil firmas que deberá presentar ante el INE, quien a su vez las recibirá y cotejará, antes de otorgarse su registro como candidata independiente.