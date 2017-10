Acreditan a seis nuevos consejeros consultivos de Evaluación Educativa

México, 12 Oct (Notimex).- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) entregó hoy las constancias de acreditación a seis organizaciones de la sociedad civil como nuevos integrantes de su Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación (Conscee).

Las constancias otorgadas son para el periodo 2017-2019, y corresponden a Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León, CRESER para un desarrollo integral A.C.; Fundación SM Ediciones México A. C.; Incidencia Civil en Educación A. C.; Mar Adentro de México A. C., y Teach 4 All México A.C., precisó.

En la segunda sesión ordinaria 2017 del Conscee, el consejero presidente del INEE, Eduardo Backhoff Escudero, explicó que la renovación de seis de sus integrantes se realizó mediante concurso y un proceso de selección efectuado por un Comité Externo de Verificación.

Dicho comité certificó que todas ellas cumplieron con los criterios y requisitos establecidos en la convocatoria, todo de acuerdo con un comunicado del instituto.

Banckhoff Escudero estuvo acompañado por los consejeros de la Junta de Gobierno de este instituto, Sylvia Schmelkes del Valle, Teresa Bracho González, Margarita Zorrilla Fierro y Gilberto Guevara Niebla.

El titular de INEE conminó a los representantes de estas organizaciones de la sociedad civil a exponer sus opiniones de manera clara y franca, para enriquecer las acciones y trabajos que realiza este organismo autónomo.

La elección de los integrantes de este consejo consultivo se da en cumplimiento de lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley General del INEE.

El Conscee permite un espacio de diálogo entre el instituto y las organizaciones de la sociedad civil para conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones que efectúa el INEE, así como a las directrices que éste emite.

En la reunión, los integrantes del Conscee conocieron, analizaron y expresaron sus opiniones sobre diversas acciones del Instituto como los resultados de las evaluaciones de logro educativo del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2017.

Además, se les informó sobre los avances y desafíos de las directrices para mejorar la educación; las acciones inmediatas que se realizan sobre el Servicio Profesional Docente, y sobre los proyectos de su Coordinación de Direcciones del INEE en los estados, y el avance de los indicadores del Sistema Educativo Nacional.

Cabe señalar que además de las nuevas organizaciones mencionadas, integran al Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación el Centro para el Desarrollo Profesional y la Investigación en Docencia Narciso Bassols, A.C..

Así como el Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta, S.C.; Educadores Somos Todos A.C.; Suma por La Educación, A.C.; y la Unión Nacional de Padres de Familia, A.C.

El Conscee también cuenta con el apoyo de cuatro organizaciones invitadas que son: Mexicanos Primero; Alianza de Maestros A.C.; Fundación para la Cultura del Maestro; y Ririki Social.