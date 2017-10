Ricardo Anaya, obsesionado con presidencia: Javier Lozano

México, 10 Oct (Notimex).- El senador panista Javier Lozano consideró que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, ve la política de forma unipersonal, por su obsesión de ser candidato a la Presidencia, y atribuyó la salida de Margarita Zavala a su autoritarismo.

“Creo que nunca imaginó que (al) estirar tanto la liga iba a llegar a reventar como lo hizo”, manifestó el legislador, tras participar en el Congreso Cultura Ibero 2017.

Incluso, dijo que la reacción fue tan potente que hoy Anaya Cortés tiene críticas de propios y extraños, “está haciendo un socavón azul y es el único responsable de lo que está pasando, sus falsos llamados al diálogo y la unidad no le alcanzan porque nadie le cree”.

Asimismo, opinó que este asunto tendrá como efecto que el PAN se coloque en el tercer lugar como fuerza en 2018; y será un daño histórico, tras lo que calificó como el buen papel que el partido tuvo en 2016 al haber ganado siete gubernaturas.

Dentro de ese instituto político, sostuvo, había cohesión, y esto lo hacía competitivo de cara a la elección presidencial de 2018.

“Se ha debilitado un frente, naturalmente, porque por un lado vas a tener al grupo de Anaya y de los panistas que le sean leales y se queden ahí y otros que se llevará Margarita Zavala, porque se va a llevar un buen número de militantes del PAN”, afirmó.

Por ello, recalcó que el presidente nacional del blanquiazul debe hacer un serio examen de conciencia sobre su actuación, “porque no se vale utilizar todo el partido en su afán personal y pasar por encima de los más excluidos y cerrar espacios a los que no están con él y a los que no piensan como él”.