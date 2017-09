El mundo se solidariza con México por sismo

México, 25 Sep (Notimex).- A seis días del sismo de magnitud 7.1, diversas naciones han mostrado su ayuda al enviar brigadas de rescatistas, toneladas de víveres, y equipo para localizar a personas entre los escombros.

Entre las naciones que han apoyado en el siniestro están: Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú, Rusia, Suiza, Turquía, Venezuela, Unión Europea y las Naciones Unidas. El titular de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, manifestó su gratitud a nombre del gobierno mexicano con estos países por ofrecer su ayuda incondicional ante la catástrofe que sucumbió a diversas entidades de la República.

Desde las primeras horas después de haberse registrado el movimiento telúrico, mandatarios, primeros ministros, embajadores y diversas personalidades de diferentes naciones del mundo manifestaron su dolor y apoyo por el momento que atravesaba el país.

Algunos de los mandatarios destacaron sus condolencias a través de sus redes sociales, tal es el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien escribió en su cuenta de Twitter, “Dios bendiga a la gente de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos ahí para ustedes”.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017