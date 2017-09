Ocuilan busca oro debajo de los escombros

Ocuilan, Méx, Sep 23 (Notimex).- El sol cae a plomo en Ocuilan, Estado de México, sobre una montaña de escombros donde mujeres y niños escarban entre lo que queda de lo que fue la iglesia de Santa María, para encontrar pedazos del retablo cubierto de oro dedicado a la Virgen de la Asunción.

Con las manos o con cucharas remueven hasta las piedras más insignificantes, desean encontrar piezas doradas para depositarlas con delicadeza en una bolsa, todos tienen la esperanza de que el templo algún día se reconstruya y que los pedazos sirvan para decorar el espacio de su patrona.

Marilú Vargas, una de las encargadas del templo, ha permanecido gran parte del día sentada buscando el oro, asegura que la intención es reconstruir el templo y hacerle un tributo a la Virgen, que considera, los protegió de una desgracia mayor. Afirma que durante cinco años los pobladores trabajaron para cubrir el retablo con el material precioso y dos días antes del sismo del pasado martes habían dado por concluidas las labores cuando el cabildo entregó la obra.

“Lo único que hacía falta era el nicho, pero ahora no tenemos nada, fue un trabajo de todos y ahora tenemos que empezar de cero, será una tarea de muchísimos años; la pérdida de material es muy triste, la edificación tiene un significado muy grande para nosotros, pero por otro lado agradecemos estar con vida”, relata.

En un terreno contiguo al templo, son depositados de manera momentánea los escombros, desde ahí la octogenaria Juana Silva Rosales observa la destrucción.

“El templo era muy hermoso, era como nuestra casa y ahora nos sentimos huérfanos”, explica con tristeza al no poder recoger los trozos de una parte de la historia del pueblo que la vio nacer.

En el lugar, el sismo de magnitud 7.1 dejó dos personas muertas y 37 lesionados, uno de ellos de gravedad. El pueblo con cerca de 38 mil habitantes tuvo afectaciones en 900 casas, muchas de ellas tendrán que ser demolidas por los daños. El presidente municipal, Felix Alberto Linares González, señala que además, existen cerca de 93 escuelas con afectaciones por lo que solicitará recursos adicionales a la Cámara de Diputados; asegura que en caso de no obtener respuesta acudirá junto con los habitantes a exigir una solución a los legisladores.

La fachada destruida del magno templo de Santiago Apostol recibe a los cientos de brigadistas que han acudido en los últimos días a la localidad, el edificio da cuenta de la gravedad de la situación que acongoja a los ocuilenses.

Atrás del templo, el párroco señala que el edificio, que era una joya arquitectónica del siglo XVIII, se encuentra destruido casi en su totalidad, apunta que espera las instrucciones del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para conocer el futuro de las diversas estructuras que conforman el conjunto.

Pese a su aflicción recibe tres camionetas cargadas con víveres recolectados por la comunidad de la parroquia de San Pedro Apóstol en Cuajimalpa, Ciudad de México; aunque reconoce que ya no hay lugar para la mercancía agradece la ayuda y señala otro sitio para depositarla.

Confiesa sentir una gran preocupación por diversas piezas de arte sacro que permanecen al interior de la edificación y que se encuentran en riesgo ante la posibilidad de un derrumbe.

En una loma que rodea el centro del pueblo se encuentra el templo de El Calvario, en donde cerca de 30 hombres laboran para tirar el campanario que se encuentra a punto del colapso. Un empresario de la región, Rodrigo Vázquez, indica que colaborará con el material necesario y la maquinaria para reconstruir la iglesia.

“Tenemos que ayudar con lo que se pueda, hay muchas otras personas que han traído ayuda hasta aquí, después de esta etapa lo que vamos a necesitar es material para la reconstrucción de las casas porque son muchas”, puntualiza.

En el municipio hay albergues y centros de distribución de acopio en cada esquina, la comida es abundate y es repartida a todos.

Durante el camino para llegar a Ocuilan se observa un desfile de vehículos con víveres, en sus carrocerías se lee en cartulinas: “No están solos”, “México está con ustedes” y “Fuerza Ocuila”.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Municipal, en Ocuilan el grado de marginación es medio, muchos de sus habitantes son indígenas de origen náhuatl, su principal actividad económica es la venta de barbacoa en Cuernavaca, Morelos, entidad a una hora con 30 minutos de distancia.

Asimismo, al estar muy cerca del santuario del señor de Chalma, los habitantes de Ocuilan ofrecen diversos productos de la región a los visitantes.

Después del sismo, las familias no han podido ir a Cuernavaca porque en el pueblo no hay insumos para hacer la comida y tampoco a Chalma debido a que no hay turistas, situación que agrava sus condiciones al no tener dinero y depender, por el momento, de las despensas que llegan de manos de la población civil.