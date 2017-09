273 personas fallecidas en el país por terremoto

México, 22 Sep (Notimex).- Autoridades de Protección Civil reportaron al momento 273 personas fallecidas en todo el país, luego del sismo de 7.1 grados del martes: 137 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca.

En su más reciente corte, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que se trata de cifras preliminares y en constante modificación, ya que la labor de rescate y remoción de escombros continúa.

Remarcó que continúan los trabajos de búsqueda y rescate y que la maquinaria “sólo se está utilizando en labores de limpieza y no en estructuras colapsadas”.

Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta el momento se ha restablecido el servicio eléctrico al 95 por ciento de los afectados.

Y mientras que el Comité Nacional de Emergencias y el Plan MX continúan activados, en la Ciudad de México se mantiene en operación la Sala de Crisis y el Centro de Operaciones de Emergencias en las instalaciones del C5.

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población seguir las siguientes recomendaciones: revisar las condiciones de vivienda o edificio y no permanecer dentro de ella si presenta daños considerables y reportarlo inmediatamente a las autoridades.

Identificar daños estructurales por el sismo llenando el formulario en el link: https://www.gob.mx/sismo/ y si se considera que el lugar de trabajo no es seguro y le solicitan acudir reportarlo al teléfono habilitado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 56 45 22 16.

Además, si la vivienda no presenta daños estructurales, resguárdese y si no es necesario evitar salir, mantener libre el paso a los vehículos de emergencia, no transitar por calles donde se encuentren estructuras con daños, ni obstruir en los trabajos de búsqueda, rescate y limpieza de escombros, entre otros.