Apple se suma a Mexico, donará un millón de dólares

Mexico, 21 Sep (Notimex).- El CEO de Apple, Tim Cook, anunció en su cuenta de Twitter que la compañía donará un millón de dólares para ayudar al México, luego del sismo registrado el martes pasado.

Mientras hay vida, hay esperanza. Mexico’s resilience is its strength. Apple is contributing $1M to recovery efforts. #FuerzaMexico 🇲🇽

— Tim Cook (@tim_cook) September 21, 2017