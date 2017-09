Promueven en Jalisco donación de sangre para damnificados

Guadalajara, 20 Sep (Notimex).- El presidente de la la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina Varela, informó que se instaló hoy una unidad móvil para la donación altruista de sangre en la Rambla Cataluña para el apoyo de los afectados por los sismos.

Agregó que lo anterior es parte de una campaña que promueve la FEU de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en colaboración con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), para en caso de que sea requerida en la Ciudad de México, Puebla y Morelos.

Puntualizó que hasta el momento la respuesta por parte de la población ha sido buena, “han acudido al módulo de la Rambla Cataluña, y se espera que se mantenga así en los próximos tres días”.

A su vez la directora del CETS, María Guadalupe Becerra Leyva, dijo que “estamos en contingencia tras lo ocurrido en Ciudad de México”.

Resaltó que el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea “nos pidió que hiciéramos reserva de sangre, todavía no han solicitado pero se pide que todos los estados tengamos reservas para poderla enviar en el momento preciso”.

Manifestó que personal del CETS, así como estudiantes de la UdeG que hacen su servicio social, operan esta unidad móvil, “está abierto hasta el viernes con horario de 7:00 a 14:00 horas, y a partir de mañana a las 8:00 horas se instalará otra unidad en Expo Guadalajara”.

Detalló que entre los requisitos para donar hay que tener entre 18 y 65 años de edad, llevar de cuatro a 12 horas de ayuno, no haber ingerido alcohol ni medicamentos en las últimas 48 horas, no haber recibido vacunas en los últimos 30 días, y no haber padecido dengue, zika o chikungunya en seis meses.

Destacó que la campaña recorrerá los centros metropolitanos de la Red Universitaria; y a partir del lunes la unidad estará en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).