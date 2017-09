Diputados se declaran listos para recibir Paquete Económico 2018

México, 7 Sep (Notimex).- Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y Morena se declararon listos para recibir, analizar y modificar en su caso, el Paquete Económico 2018 que recibirán este viernes.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, aseveró que en el Paquete Económico 2018 se buscará preservar la integridad de las finanzas públicas.

“Se vislumbran expectativas interesantes, como el que no habrá cargas fiscales adicionales, lo que demuestra que el gobierno federal tiene voluntad para continuar por el camino correcto, en beneficio de todos los sectores productivos”, resaltó.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que una de las características de la actual administración, es el manejo responsable de la política fiscal, lo cual da certidumbre a los mercados financieros.

“El paquete económico dará certidumbre a la economía mexicana; el objetivo es preservar la estabilidad y alcanzar de nueva cuenta un superávit que ofrezca espacios para continuar creciendo en diferentes rubros”, apuntó.

Jorge Estefan Chidiac afirmó que México ha sorteado imponderables, por lo que la idea en el 2108 es contar con recursos para hacer frente a situaciones que en determinado momento pudieran presentarse.

Señaló que el paquete económico contempla continuar con flujo de inversión y generación de empleos, entre otras cosas, cuidando en todo momento la buena marcha de las finanzas públicas.

Por su parte, José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) indicó que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el paquete económico no contempla modificaciones en ningún impuesto.

“Eso permitirá que se continué invirtiendo, crezca la confianza en los mercados y en los sectores productivos, lo cual se traduce en beneficios globales que permiten finanzas públicas sanas, lo cual ha sido un logro del presidente Enrique Peña Nieto”, agregó.

El también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aseveró que el presupuesto contempla rubros prioritarios como vivienda, educación, empleo, salud, seguridad, procuración de justicia e infraestructura, entre otros.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, Waldo Fernández González, celebró que en el tema de los ingresos no habrá aumento ni nuevos impuestos, aunque sostuvo que podría llegar una ley que tiene que ver con las transacciones electrónicas por internet, que ampliaría la base de contribuyentes.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que estarán pendientes de todo el paquete económico, pero de entrada no estarían de acuerdo en avalar nuevos impuestos.

Reconoció que en los últimos meses ha mejorado la situación para el crecimiento del país, y confió en que también disminuya el nivel de deuda pública.

“En el plano económico se puede vislumbrar un buen escenario, no quiero ser optimista de más, pero los indicadores así me lo permiten pensar, creo que el escenario complejo va a ser el político, y no estoy siendo ningún profeta, ya lo estamos viviendo”.