Presenta mexicano en NY demanda contra Trump por DACA

Nueva York, 6 Sep (Notimex).- Martín Batalla Vidal, inmigrante mexicano beneficiario de la deportación diferida o DACA, presentó en una corte de Nueva York una demanda contra el presidente estadounidense Donald Trump por su decisión de terminar este programa.

La demanda es una modificación a la impugnación que Batalla Vidal, de 26 años de edad, había presentado el año pasado contra la decisión del estado de Texas de bloquear el programa conocido como DAPA, que significaría diferir las deportaciones de los padres de los jóvenes DACA.

Tal demanda había argumentado que la decisión del estado de Texas de bloquear DAPA (Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales) afectaría de manera ilegal a los potenciales beneficiarios fuera de ese estado y específicamente en Nueva York.

La modificación de tal demanda, cuya solicitud fue ingresada el martes a una corte del condado de Brooklyn, argumenta ahora que la decisión de Trump de terminar DACA “viola la ley federal y la igualdad de protección garantizada en la Constitución”.

De acuerdo con la demanda modificada, la decisión de Trump parece motivada por el prejuicio inconstitucional del presidente contra los inmigrantes latinos y especialmente contra los mexicanos, a quienes ha calificado de violadores y criminales.

La demanda, apoyada por organismos civiles y la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores y los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, fue ingresada a la misma corte que bloqueó hace unos meses el llamado veto contra musulmanes declarado por Trump.

De acuerdo con un comunicado emitido por el organismo civil Se Hace Camino Nueva York, Batalla Vidal emigró de México a los siete años de edad, trabaja en un asilo y centro de rehabilitación de ancianos y apoya económicamente a su madre.

“Perder DACA tendría un impacto dramático en mi vida. Me impediría poder asumir objetivos profesionales y académicos, me incapacitaría para trabajar legalmente y me pondría en riesgo de ser deportado y separado de mi familia”, afirmó Batalla Vidal.

El joven mexicano añadió que la decisión de Trump es “un ataque directo a jóvenes inmigrantes como yo y a nuestras familias, y se basa en una cosa: las creencias racistas de un presidente que ha estado atacando a latinos y mexicanos desde el primer día de su campaña”.

En tanto, uno de los abogados de la Universidad de Yale encargado del caso, David Chen, explicó que la demanda de Batalla Vidal muestra que “los jóvenes inmigrantes no retrocederán a las sombras tal como busca el gobierno de Trump”.

En una entrevista previa con Notimex, Batalla Vidal había asegurado que no tiene sentido que una decisión de una corte de Texas afecte a residentes de Nueva York, una ciudad y un estado que se han declarado santuarios para los inmigrantes sin importar su condición legal.