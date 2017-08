INEA, 36 años de abatir el rezago educativo en México

México, 31 Ago (Notimex).- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) cumple 36 años de trabajar para abatir el rezago educativo en el país, incluso más allá de sus fronteras.

“Cumplimos 36 años de servir a México, transformando la vida de jóvenes y adultos con educación. ¡Felices #36AñosINEA!”, resaltó el organismo en su cuenta @INEAmx de Twitter.

Refirió que una de cada tres personas que no sabe leer y escribir es indígena y que más de la mitad son mujeres mayores de 60 años.

El director general del Instituto, Mauricio López, precisó en la red social que cuentan con 55 mil alfabetizadores y figuras solidarias que apoyan la educación de jóvenes y adultos en el aprendizaje de la escritura y la lectura.

En su cuenta @MauricioLopezV, aseguró que el INEA es la única institución que certifica grados de estudio en otro país y que casi 800 mil mexicanos lograron resultados en su educación gracias al Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

El rezago no sólo es no saber leer ni escribir sino no haber concluido la educación básica, y por primera vez México está por debajo de 5.0 por ciento en el índice analfabetismo, agregó.

A través de su cuenta @EnriqueOchoaR en Twitter, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, felicitó al INEA “estos #36Años impulsando la educación en #México”.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles‏, en su cuenta @Rosario_Robles de la red social escribió: “Hoy @INEAmx cumple 36 años de luchar contra el rezago educativo y lograr que millones de mexicanos concluyan su educación básica #36AñosINEA”.

De acuerdo al sitio www.gob.mx del gobierno federal, el INEA es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial el 31 de agosto de 1981.

Señala que en cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos y aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos.

De igual forma, acredita y certifica en todo el país la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios en los términos regulares.

A través de algunas delegaciones, el organismo proporciona servicios de alfabetización, primaria, secundaria y educación para la vida y el trabajo en los estados en los que aún no se concluye el proceso de descentralización.