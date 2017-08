Washington, 30 Ago (Notimex).- El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, confió hoy en un desenlace en la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá, pero dijo que su país no continuará en la mesa si el presidente estadunidense Donald Trump inicia la terminación del acuerdo.

“Creemos que no sería una ruta correcta, una ruta viable, dar por terminado el tratado justo en un momento de renegociación”, respondió el canciller mexicano, a pregunta sobre esa posibilidad, luego de su encuentro con el secretario estadunidense de Estado, Rex Tillerson.

No obstante, el jefe de la diplomacia mexicana externó su optimismo tras reunirse con altos miembros del gabinete de Trump, incluidos sus negociadores comerciales para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para México, por supuesto México no habrá de continuar, pero creemos que podemos llegar a una buena negociación para México y también para las otras parte, pero no estamos ahí todavía”, subrayó.