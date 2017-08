Capitalinos admiran los avances decorativos de las fiestas patrias

México, 30 Ago (Notimex).- La frase “Viva México 1810-2017”, colocada en los principales edificios que rodean la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y una antorcha gigante tridimensional que cuelga sobre la calle 20 de noviembre, son los adornos que hasta este momento son admirados por turistas y capitalinos, previamente a la celebración del aniversario del Día de la Independencia.



También se puede observar un par de las cinco mamparas que se colocarán alrededor la plancha del Zócalo con los rostros de los héroes de la independencia, por lo que los transeúntes aprovechan para a tomar los primeros registros de la decoración, aunque, de acuerdo con el oficial Alexis Hernández, la iluminación que se hará con miles de focos led aún no está lista.

Hacia la parte más colorida, donde se encuentran las oficinas alternativas de la Asamblea Legislativa, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y los edificios de joyerías y mercaderes, se encuentra la joven Fabiola García, quien trabaja sobre la calle Isabel la Católica y aprovechó un tiempo libre para caminar sobre la plaza y tomar una foto panorámica de las construcciones.



“Siempre me gusta venir al centro para pasear y cuando supe que ya estaba arreglada esta parte del Zócalo por lo de las fiestas patrias quise pasar de una vez porque luego habrá mucha gente, y aunque a veces ni nos fijamos cuáles son las diferencias de los adornos entre un año y otro, siempre es bonita tener fotos de estas fechas”, dijo en breve charla con Notimex.

“Lo que se ve más impactante es la antorcha, cuando vienes caminando sobre 20 de noviembre puedes admirar este decorativo en primer plano y atrás la plancha, la bandera y la catedral, te da una sensación muy festiva y de emoción patriótica”, agregó.

Por su parte, Doña María enseña a su hermano, quien la visita desde Villahermosa, los edificios donde se lee la frase “Viva México 1810-2017”, acompañada de llamativos reguiletes y olivos, todos con los colores de la banda mexicana.

“Ver los adornos patrios me hace sentir orgullosa de ser mexicana, además de que se ve muy bonita la ciudad me da gusto que aunque pasemos cosas difíciles, nosotros como ciudadanos, todavía tenemos razones para decir ‘Viva México’, y saber que no tenemos conflictos tan terribles como en algunas zonas de Europa”, expresó.



José Pérez, un adulto mayor, caminaba apresurado con su esposa porque ya caían las primeras gotas de lluvia en el Zócalo capitalino, pero se detuvo un momento para disfrutar su entrono: una plancha del zócalo renovada y edificios decorados de verde, blanco y rojo.

“Esta es la historia de nosotros, nuestra raíces, por eso es importante mantenerlo, tanto locales como paisanos tienen el derecho de admirar una ciudad bonita, y aunque la decoración ya no es como antes, cuando se veía adornada todas las calles del Centro Histórico, no deja de alegrar esta vista. Me parece que deberían invertir más en esto”, manifestó.

Además de los capitalinos, también se puede observar en el primer cuadro de la Ciudad de México a diversos turistas fotografiando los elementos festivos.

Marcela Espinoza es una joven originaria de Colombia y visita desde este lunes la Ciudad de México y describió el Zócalo como una zona muy conservada. “Me encantó la decoración, seguro en la noche deberá verse lindísimo, me encanta que los mexicanos mantengan ese sentido y estilo patriótico”.