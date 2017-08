Actas de nacimiento se podrán trámitar en módulos del INE

México, 26 Ago (Notimex).- En todos los módulos del Registro Federal de Electores (RFC) de la Ciudad de México se podrán tramitar, en breve, además de la credencial de elector con fotografía, actas de nacimiento de los capitalinos.

Así lo anunciaron el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y el consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, al clausurar la Primera Jornada Notarial en instalaciones del órgano electoral.

Durante el acto realizado en el Lobby del INE, Córdova Vianello considero que “el derecho a la seguridad jurídica se encuentra en la base de toda la construcción de una democracia constitucional.

Ante el ofrecimiento del consejero jurídico Manuel Granados, Córdova dijo: “bienvenida, con un agradecimiento particular, la posibilidad de que en los módulos del RFE de esta ciudad se puedan tramitar las actas de nacimiento, que son un requisito indispensable para tramitar la credencial de elector”.

Detalló que a través de esta primera Jornada Notarial el personal del Instituto recibió asesoría legal sobre trámites relacionados con testamentos, escrituración y sucesión de bienes inmuebles.

Reconoció al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, en particular a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a cargo de Manuel Granados, “por el trabajo realizado para contribuir a la seguridad jurídica de los ciudadanos.

“Se trata no solamente de contribuir a concretar un derecho fundamental de seguridad jurídica, sino de un derecho del que dependen otros derechos”, expuso.

Señaló que que iniciativas como las Jornadas Notariales contribuyen a paliar “uno de los grandes problemas que adolece el país y que –además- es fuente del enojo e indignación social: la debilidad del Estado de derecho”.

Destacó la relevancia de esta primera edición de la Jornada Notarial, porque se trata de un esfuerzo conjunto en el que INE y el Gobierno de la Ciudad de México promueven “el fomento, la promoción y consolidación de la cultura de la legalidad”.

Por su parte el consejero jurídico planteó la posibilidad de que en las oficinas del RFE se pueda hacer el trámite de emisión de actas de nacimiento como parte de una coordinación institucional entre el INE y el Registro Civil para facilitar ese documento de identidad.

Sobre las jornadas notariales se han llevado al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que los servidores públicos puedan hacer trámites como la obtención de actas de nacimiento de manera gratuita.

Agradeció al Colegio de Notarios por ser sensibles en cuanto a sus honorarios, pues recordó que en estas jornadas hay reducciones de hasta el 60 por ciento en el costo de trámites como testamentos, regularización de predios, entre otros.

Asimismo, comentó que a dos años del programa El Abogado en tu Casa, que lleva servicios legales a los capitalinos hasta sus colonias o barrios, se han logrado resultados exitosos pues este sábado se entregará la escritura número 100 mil.

Dijo que esto es un gran resultado, pues en seis años previos sólo se entregaron cinco mil escrituras, mientras que en entrega de actas de nacimiento este sábado que se cumplen dos años del programa se entregará la número 400 mil.

“Hemos encontrado en la ciudad que familias enteras no tiene acta de nacimiento y que por lo tanto los niños no van a la escuela, no hay acceso a los programas sociales y este documento de identidad transforma la vida de las personas”, expuso.