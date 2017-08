Avanza a paso firme en materia de alfabetización INEA

México, 21 Ago (Notimex).- México avanza a paso firme y con paso fuerte en abatir el rezago educativo en el país, gracias a un esfuerzo sin precedentes que se ha realizado en esta administración para la alfabetización e impulsar que las personas mayores de 15 años concluyan la primaria y secundaria.

Declaró a Notimex, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Mauricio López Velázquez, quien explicó que el rezago educativo a nivel nacional representa 29 millones de personas, compuesto por 4.2 millones que no saben leer y escribir, 9 millones de personas que no han terminado la primaria y casi 16 millones que no han concluido la secundaria.

?México está muy bien en el abatimiento del analfabetismo ya esta por debajo del 5 por ciento, el alfabetismo lo vamos a intensificar en seis estados de la República, en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Indicó que el analfabetismo se ha reducido con el paso del tiempo, pues hay entidades que ya tienen uno por ciento y en más de 10 estados de la República han reducido la cifra al nivel más bajo, ?ya es más difícil encontrar personas que no sepan leer y escribir?.

?Si México sigue haciendo un gran esfuerzo en la materia, en cerca de 10 años estaremos ya solamente conteniendo y administrando la cifra de mexicanos que no sepan leer y escribir?, comentó.

López Vázquez agregó que la próxima administración federal con seguridad logrará un gran avance, pero resaltó que el presidente Enrique Peña Nieto ?va a ser el primer presidente que este por abajo del cinco por ciento que manejaba la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

?Se habla del cuatro por ciento para considerar un territorio libre de analfabetismo o en vías de lograrlo. Es un concepto que manejo la ONU hasta 1995?, indicó.

“Señaló que gracias a las acciones que impulsa el gobierno federal, a través del INEA, cada vez más se incorpora a la sociedad gente que ya sabe leer y escribir, además de que concluyen la primaria o la secundaria”.

Recordó que del 18 al 20 de agosto se realizó la Segunda Jornada de Inscripción y Acreditación 2017, mediante la cual se convoca a las personas a inscribirse a los programas del INEA para que aprendan a leer y a escribir, así como para concluir sus estudios truncos de primaria o de secundaria.

Agregó que para ello el gobierno realiza una acción coordinada, como nunca antes se había visto, con los gobernadores y presidentes municipales, pero sobre todo, con un apoyo del presidente de la República ?que nos ayudado a difundir la tarea del INEA y a convocar esta jornada a través de los espacios oficiales de comunicación?, dijo.

Añadió que esta difusión de la segunda jornada también se hace a través de la sociedad civil y los empresarios, que han aportado recursos, han hecho donativos, y las universidades que impulsan a hacer el servicio social de sus estudiantes en el INEA.

?A partir de ello hemos realizado una acción que no se había hecho desde hace mucho tiempo en el país, donde la educación para adultos y el abatimiento del analfabetismo se ha hecho como nunca antes?.

Reiteró que el rezago educativo cada vez es menos, y por ello invitó a la gente que si sabe de alguien que no sepa leer y escribir, los comuniquen a la lada sin costo: 01800 0060300, o visiten la página Web: www.gob.mx/inea.

?Ahí van a encontrar las cuatro mil 400 sedes y las direcciones de las dos mil 616 plazas comunitarias que tenemos, los 109 mil círculos de estudio y 11 mil puntos de encuentro en donde se da la atención educativa en todo país.

?Es una labor importante en donde participan 56 mil 588 asesores, que reciben una beca, una gratificación, y 4 mil 66 técnicos docentes que son el personal de base?, resaltó.

Finalmente, indicó que actualmente el INEA atiende a 1 millón 121 mil personas, a través de las 32 delegaciones que tiene el instituto en todo el país.

?En cualquier momento se pueden inscribir en el INEA, pero además tres veces al año se hace un esfuerzo importante de los adultos para que puedan concluir sus estudios, a través de las jornadas de Incorporación y Acreditación?, concluyó.